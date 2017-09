Perinteiset jokkiskisat lauantaina KeihÃ¤skankaalla

Luumäen Urheiluautoilijoiden järjestämä perinteinen jokamiesluokan kilpailu Keihäskankaan JM houkutteli reilusti yli sata osallistujaa. Neljään luokkaan ilmoittautui yhteensä 110 kuljettajaa. Lauantaina ajettava kilpailu on samalla aluemestaruusosakilpailu, joten taistelu pisteistä on taattua.

Ilmoittautuneiden joukossa on paljon myös isäntäseuraa edustavia miehikkäläläiskuljettajia. Nuorten luokassa kaasuttelee Konsta Mannoja. Yleiseen luokkaan ilmoittautuivat Niko Mannoja, Riku Mannoja, Panu Pöntynen ja Timo Ruoppa.

Kilpailu houkutteli menestyksekkäitä kuljettajia ympäri Suomen. Esimerkiksi naisten luokan hallitseva Suomen mestari ja kardaanikuningatar, Päijät-Hämeen Urheiluautoilijoiden Jaana Koskema osallistuu kilpailuun. Yleisen luokan ennakkosuosikki lienee kotiradallaan ajava, jokkiskisojen kestomenestyjä Timo Ruoppa.

Keihäskankaan JM käynnistyy lauantaina kello 11 nuorten ja naisten luokilla. Tapahtuma on maksullinen, mutta alle 15-vuotiaille ilmainen.