MetsÃ¤hanhen metsÃ¤stys alkaa kolmen vuoden tauon jÃ¤lkeen

Metsähanhia on mahdollista metsästää rajoitetusti Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan 15 kunnassa kahden kuukauden ajan. Metsästys alkaa 1. lokakuuta ja päättyy marraskuun lopussa.

Metsähanhi on ollut rauhoitettu kolmen vuoden ajan kannan vahvistamiseksi. Loka-marraskuussa Kaakkois-Suomessa ja Itä-Uudellamaalla levähtävät metsähanhet ovat pääosin runsaslukuista Venäjällä pesivää tundrametsähanhea. Rajaamalla metsästys ajallisesti ja tietylle alueelle pyynti voidaan kohdentaa metsästystä hyvin kestävään tundrametsähanheen.

– Metsästyksen tiukan sääntelyn tarkoitus on, että metsähanhen toista alalajia eli taigametsähanhea ei ammuttaisi merkittäviä määriä. Tämän vuoksi suuressa osassa Suomea metsähanhen metsästys on edelleen kiellettyä ja tavoitteena kannan vahvistuminen. Suomessa pesivät taigametsähanhet muuttavat pääosin Länsi-Suomen ja Saaristomeren yli Ruotsiin talvehtimaan, ja siten Kaakkois-Suomen metsästysalue ei ole Suomen taigametsähanhien pääasiallisella muuttoreitillä, erikoissuunnittelija Mikko Alhainen Suomen riistakeskuksesta kertoo.

Metsähanhen metsästys on sallittua 1. lokakuuta alkaen Askolan, Haminan, Iitin, Kotkan, Kouvolan, Lapinjärven, Lappeenrannan, Loviisan, Miehikkälän, Myrskylän, Orimattilan, Porvoon, Pukkilan, Pyhtään ja Virolahden kunnissa. Muualla Suomessa metsästys on kielletty.

Alhaisen mukaan metsähanhen molemmat alalajit ovat edellä mainituissa kunnissa sallittua riistaa, vaikka rajauksella metsästyksen toivotaan kohdistuvan tundrametsähanheen.

– Metsästystilanteessa alalajien erottaminen on vaikeaa. Saaliiksi saaduista metsähanhista pitää tehdä lakisääteinen saalisilmoitus ja toivomme metsästäjien myös lähettävän sähköpostilla kuvan jokaisen saaliiksi saadun linnun nokasta ja siivestä Luonnonvarakeskukseen. Näin voimme arvioida saaliin ikäjakauman ja taigametsähanhien osuuden riittävällä tarkkuudella, Alhainen sanoo.