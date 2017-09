MissÃ¤ asuisin, tehtÃ¤vÃ¤ lautakunnille

Kuntamme tarkentaa perusteita, joilla määritetään rakennuksen muuttaminen vakituiseksi asunnoksi. Asia on annettu rakennus- ja tekniselle lautakunnalle valmisteluun.

Tehtävä on kauaskantoinen. Siihen vaikuttaa muun muassa rakennuspaikan etäisyys jo toimiviin talousalueisiin, rakentamisen ja rakennuksien määräykset, tiestön kunto jne. Usealla kunnalla onkin näistä tarkat määräykset.

Tulevassa esityksessä kuntalaisten tasapuolinen ja tasavertainen kohtelu on tärkeää.

Suomessa on laki ja erilaisia säädöksiä, jotka määrittävät niin loma-asunnon kuin vakituisen asumisen ehdot ja jopa sijainnin. Pääsääntöisesti verovelvollisella ja hänen perheellään on vain yksi varsinainen asunto.

Käytäntöön on tullut ajan saatossa muutoksia. Näitä aiheuttavat nykyiset asumisen ja vapaa-ajan vaatimukset. Kunnalle on annettu uusia oikeuksia. Tulevaisuudessa kunta voi tehdä monessa tapauksessa lopullisia päätöksiä esimerkiksi poikkeamiseen kaavasta ja sen määräyksistä. Isona vaarana on tasavertaisuuden unohtaminen.

Uudistuksessa on myös paljon hyviä puolia, kunhan muistetaan selkeä periaate, joka toimii tasapuolisesti kaikissa tilanteissa.

Päätöksessään lautakunnat joutuvat miettimään muun muassa kuinka pysyvä asuminen vaikuttaa nyt ja pitemmällä aikavälillä kunnalle kuuluviin palveluihin, verotuloihin ja kunnan muihin toimintoihin. On hyvä muistaa, että asuminen aiheuttaa aina omia lisäkustannuksia.

Helposti unohdetaan alueella lomaa viettävät kuntalaiset ja heidän mieltymyksensä. Usein he ovat rakentaneet alueelle, joka on lomanviettopaikkaa ja tällaiseksi tarkoitettu jopa kaavoitettu. Usein naapurit eivät halua olla erimielisiä rakennushankkeelle, mutta asiat askarruttavat aiheuttaen pitkäkestoisia riitoja. Nyt päätöstä valmisteltaessa olisi hyvä tilaisuus toteuttaa kuntalaisten osallistumista ja kuulemista. Teemmehän pitkälle vaikuttavaa periaateratkaisua.

Kaarlo Makkonen

Virolahti