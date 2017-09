PÃ¤Ã¤llekkÃ¤isyydet karsittava

Klamilan Silakkamarkkinat päättivät viime viikonvaihteessa perinteiseen tapaan Kaakonkulman kesäkauden suurtapahtumien sarjan. Kesä oli matkailullisesti monessakin mielessä antoisa, mutta myös opettavainen.

Silakkamarkkinoita on pidetty kesäkauden päätöstapahtumana ja sellainen se oli tänäkin vuonna. Tapahtuma keräsi jälleen Klamilan kalasatamaan tuhansia kalan ystäviä, jotka saivat nauttia vesien antimista joko paikan päällä tai kotiin viemisinä. Kun sääkin vielä suosi, voidaan tapahtumaa pitää kaikin puolin onnistuneena.

Matkailukesä kokonaisuutena oli hyvin antoisa. Virolahden Arktika-päivistä käynnistyvä kesämatkailukausi tarjosi monenlaista nähtävää ja kuultavaa. Näin siitä huolimatta, että toisin kuin silakkamarkkinoilla sää ei suinkaan aina suosinut tapahtumien järjestämistä. Mutta ehkä juuri siitä syystä alueen museot kiinnostivat kovasti matkailuväkeä. Virolahden Bunkkerimuseo veti enemmän kävijöitä kuin miesmuistiin ja muun muassa Harjussa uudistunut Kiessi-museo oli sekin suuren kiinnostuksen kohteena.

Loppukesän kuuma puheenaihe on ollut se, miksi Kirkonkylän Pertunmarkkinat ja huutokauppakeisari Aki Palsanmäen vierailu piti ajoittaa samalle päivälle. Syy siihen oli se, ettei Palsanmäelle sopinut mikään muu ajankohta.

Sen ei kuitenkaan olisi tarvinnut tarkoittaa sitä, etteikö tapahtumajärjestäjät olisi voineet tehdä asian suhteen yhteistyötä. Ainakin näin ulkopuolisena ihmetyttää, miksi Palsanmäki ei olisi voinut pitää huutokauppaansa Pertunmarkkinoilla, mistä molemmat tapahtumat olisivat takuuvarmasti hyötyneet. Ehkäpä tässä on se oppimisen paikka.