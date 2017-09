Salpalinja sai maisemakaiteensa

SALPALINJAN ylittävä silta Saarasjärvellä sai maisemoidun meluestekaiteensa tällä viikolla. Tierakentaja YIT:n ja Salpalinjan Perinneyhdistyksen yhteishanke tuo nyt panssariestekivet kaikkien nähtäville moottoritien varrella. Tärkein viesti matkailijoille on muistuttaa Salpalinjan olemassaolosta ja siitä, että linja kulkee juuri siinä kohtaa tien ali.

– Tarkoitus on koko ajan ollut, että nostetaan paikallisia erityiskohteita nähtäville. Ja tämä Salpalinja täällä idässä on juuri sellainen. Tiehän toimii myös informaatioväylänä, muistutteli kuvataiteilija Tuula Lehtinen katsellessaan meluestekaiteiden asentamista tiistaina.

Tamperelaisen Frei Zimmer Oy:n palveluksessa oleva Lehtinen on suunnitellut yhdessä tyttärensä Laura Lehtisen kanssa kaiteisiin painetun kuvituksen ja toteutuksen. Monissa kaidelevyissä on kuvattuna vain yksi kivi, mutta osa on sellaisia, että työ jakaantuu kahden levyn alueelle.

– Ja näille on mietitty myös aika tarkka järjestys, että rytmi säilyy, Laura Lehtinen totesi.

Frei Zimmer on suunnitellut koko E18-tiehankkeen väyläestetiikan Koskenkylän ja Vaalimaan välille.

Polykarbonaattia olevien kaidelevyjen kuvat on painettu niihin digitekniikalla. Levyt on tehty tamperelaisessa painotalossa ja niille annetaan takuutakin useampi vuosi.

– Mutta ne on tehty myös niin, että jos levyjä tarvitsee ajastaa vaihtaa, niin se onnistuu kyllä, Tuula Lehtinen huomautti.

Lehtinen pitää tärkeänä, että sillankaiteisiin tulevat kuvat ovat riittävän selkeitä.

– Niiden pitää olla riittävän isoja ja riittävän selkeitä.

Hän totesi, että Salpalinja-museon ympäristössä kuvatut kivet ovat juuri sellaisia. Matkan varrella suunnitelmia hiottiin useampaankin otteeseen ennen kuin lopputulos miellytti tekijöitään.

Sillan alla kulkeva Salpapolku on alkuperäisten suunnitelmien mukaan myös tarkoitus valaista.

– Siitä tosin ei ole vielä täyttä varmuutta, Salpalinjan Perinneyhdistyksen puheenjohtaja Teppo Lahti lisäsi.

Saarasjärven sillan meluesteiden maisemointi on ollut perinneyhdistykselle tärkeä hanke ja se saatiin toteutettua pitkällisellä sinnikkyydellä.

– Siitä oli maininta jo tiesuunnitelman lausuntovaiheessa, mutta samalla siellä todettiin, ettei rahoitusta sille ole olemassa, Teppo Lahti muisteli.

Perinneyhdistys ei jäänyt asian suhteen toimettomaksi, vaan ryhtyi varainhankintaan. Meluestekaiteet tulivat maksamaan noin 20 000 euroa. Puolet siitä koostuu kaiteista, jotka olisi asennettu paikoilleen joka tapauksessa ja toinen puoli on sitten maisemointiin eli kuvitukseen liittyviä menoja.

Yhdistyksen varainkeruu onnistui niin hyvin, että osa tuotosta voitiin käyttää kesällä julkaistun Salpalinja – Itsenäisyyden monumentti -kirjan kuluihin. Rahoitukseen osallistui paikallisia julkisyhteisöjä ja alueen yrityksiä.

Tukijoiden nimet kaiverretaan laattaan ja asennetaan viereiselle pysäköintialueelle sijoitettavan korsun yhteyteen, kunhan tie valmistuu ensi vuonna.

Perinneyhdistys odottelee vielä tietoa siitä, valitaanko Salpalinja myös Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden monumentiksi. Valtioneuvoston on määrä tehdä päätös asiasta syksyn aikana.

JUKKA KINNUNEN