Zsarin suurhanke Vaalimaalla kÃ¤yntiin

Zsar Outlet Villagen maanrakennustyöt Vaalimaalla käynnistyvät viikonvaihteessa. Tämä jättihanke tuo alueelle jo ensimmäisessä vaiheessa 65 kansainvälistä muoti- ja kodintarvikeliikettä.

Aikaisemmin julkistettujen vuokrasopimusten lisäksi Zsarin taustayhtiö East Finland Real Estate Oy julkisti tänään sopimukset Restamexin, Sunsolon ja Stayerin kanssa.

Restamex tuo liikekeskukseen kaksi eri ravintolaa, joissa on noin 300 asiakaspaikkaa. Sunsolo on tunnettu merkkiaurinkolaseistaan ja Stayer on ulkoiluvaatteiden erikoisliike.

Zsar Outlet Village on määrä avata vuoden ensi vuoden loppuun mennessä. Liikekeskus tarjoaa satoja uusia työpaikkoja Virolahdelle.