Teatteri Kesyn matinea saapuu YlÃ¤maalle

Lappeenrantalaisille tuttu harrastajateatteri Kesy kiertää tulevan syksyn Etelä-Karjalaa kirjallisella matineaohjelmalla. Edessä on 16 pysäkin Omenakiertue, pääosin maakunnan kirjastoissa. Apuisäntinä on myös paikallisia kirjoittajapiirejä ja yhteisöjä.

Kesyn Omenaryhmä kertoo kiertueella tavoitteellisesta luovasta kirjoittamisesta käyttäen esimerkkinä kulttuurituottaja Timo Mattilan huhtikuussa ilmestynyttä tarinakokoelmaa Aataminomenapuu.

Liikkeellä on kerralla 4-6 harrastajaa. Kaikkiaan Omenaryhmän koko on täysi kymppi lukemisen, kirjoittamisen ja musiikin ystäviä. Kiertueella kirjan tekijä kertoo teoksensa synnystä, sen ylä- ja alamäistä. Toiset ovat taas lukemassa ääneen otteita teksteistä dialogin tapaan tai värittämässä taustoja elävällä musiikilla: viululla, saksofonilla tai klarinetilla.

Kyseessä ei ole teatteriesitys, vaan väritetty kirjallinen matinea, johon on vapaa pääsy.

Ylämaan kirjastoon matinea saapuu Aleksis Kiven päivänä tiistaina 10. lokakuuta kello 17.30.