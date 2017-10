Kaakonkulman yrityksiä mukana matkailumessuilla Moskovassa

ProAgria Etelä-Suomi ry:llä oli yhdessä yritysryhmän kanssa Suomen maaosasto kansainvälisillä Leisure Otdykh 2017 -matkailumessuilla Moskovassa 19.-21. syyskuuta.

Osastolla oli matkailu-, kalastus-, ruoka-, ja elämysmatkoja järjestäviä pk-yrityksiä, joille venäläiset matkailijat ovat tärkeä kohderyhmä ja jotka haluavat markkinoida palveluitaan laajasti koko Venäjän alueella.

– Suomella ei ole ollut maaosastoa Moskovan kansainvälisillä matkailumessuilla moniin vuosiin. Tästä syystä uskomme kiinnostuksen Suomen maaosastoa kohtaan olevan korkea. Messuilla Suomen maaosastolla pyrimme näyttämään venäläisille, mitä helmiä Suomessa matkailun saralla löytyy, kertoi ProAgrian Tuula Repo ennen matkalle lähtöä.

Kiinnostusta oli ja matkalta palattiin tyytyväisinä. Suomen messuosastolla esiteltiin mukana olleiden yritysten palveluja ja hankittiin kontakteja venäläisiin matkanjärjestäjiin. Yrittäjä Jarmo Ahosen mukana vietiin myös tietoa esimerkiksi Klamilan ensi kesän tapahtumista.

ProAgria Etelä-Suomi ry on edesauttanut Suomen tunnettuuden lisäämistä ruoka- ja elämysmatkailussa venäläisten matkanjärjestäjien, median ja kuluttajien parissa.

– Olemme tuoneet Suomeen venäläisiä matkanjärjestäjiä ja median edustajia kokemaan omakohtaisia elämyksiä. Tiedämme, että Suomella on paljon tarjottavaa venäläisille, joiden merkitys Suomen matkailulle on ja tulee olemaan merkittävä, Repo sanoi.

Tapahtumalle haettiin osarahoitusta Leader Sepralta. Yritysryhmähanke on Maaseuturahaston uusi rahoitusmuoto, jossa työskentelemässä yhdessä jokainen yritys hyötyy paljon enemmän kuin yksin tekemällä.

Moskovan osastolla olivat mukana: East Island Oy, Hamina, Fisherman,s Food Oy, Ahvenkoski, Mustila Viini Oy, Elimäki, Santalomat Oy – Santalahti Resort, Kotka, Takaladon Liha ja Kala Oy, Hamina, Vaalimaa Trading Oy, Virolahti, Varapäällikkö Oy, Hamina, Tsacon Oy – Rönnäs Seaside Resort, Isnäs, Vimpa Island Fishing Tours Oy, Hamina ja Helsinki Fishing ry.