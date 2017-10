Ratevalle tarpeellinen avustus

Palveluyhdistys Ratevaan saapui mukavaa sähköpostia kesällä, kun Tides Foundation Google Data Centeriltä saatiin myönteinen päätös avustuksesta tietoteknisten laitteiden hankintaan yhdistykselle.

Säätiö jakaa avustuksia erityisesti yhteisöille, jotka tukevat sosiaalista ja tiedollista yhdenvertaisuutta eli tuen saajien joukossa on ollut muun muassa erilaisia yleishyödyllisiä yhdistyksiä sekä oppilaitoksia. Ratevan hakemuksessa taustoitettiin aluetta ja ympäristöä sekä perusteltiin eri tavoin laitteiden tarvetta erityisesti alueen ikäihmisille.

Nyt hakuprosessi on siis ohi ja myönnetyllä avustuksella on hankittu Ratevaan laitteita, esimerkiksi erilaisten ryhmien käyttöön. Myös yleisöpääte on uusittu ja sen paikka on nyt resurssilainaamossa, jossa voi rauhallisemmassa ympäristössä vaikkapa maksaa laskuja tai tulostaa lomakkeita. Laskujen maksua helpottaa myös hankittu viivakoodinlukija, niin että pitkien numerosarjojen näppäily ei ole ongelma.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Markku Kaitainen kuvaa lahjoitusta erittäin tervetulleeksi.

– Tietotekniikka helpottaa asiointia maaseudulla välimatkojen ollessa pitkiä ja nyt mahdollisuus sen käyttöön on entistä helpommin kaikkien ulottuvilla ja kynnys on mahdollisimman matala, Kaitainen muistuttaa.

Kannettavien tietokoneiden, tablet-tietokoneiden ja tulostimien lisäksi avustuksella hankittiin myös uusi videoprojektori ja kaiuttimet.

Markku Kaitaisen mukaan projektori pääsee käyttöön muun muassa ukkokerhon kokoontumisessa. Suunnitelmissa on esimerkiksi Helsingin olympialaisista kertovan filmin katsominen.

Kaitainen kannustaakin ikäihmisiäkin tietotekniikan käytön opetteluun rohkeasti, sillä apua siihen on saatavissa.

– Tietotekniikkaa voi käyttää juuri niiden asioiden helpottamiseen, jotka itselle tuntuvat tarpeellisilta Kaitainen muistuttaa.

Näitä voivat olla pankkiasioiden lisäksi esimerkiksi yhteydenpito ystäviin, ajantasaisten uutisten seuraaminen tai Omakanta -palvelun käyttö.

– Googlen yhteisöavustuksella hankittujen välineiden käytöstä tulee pitää käyttöpäiväkirjaa ja näin niiden tarpeellisuudesta voidaan raportoida lahjoittajalle. Tarvetta laitteille varmasti on, toivottavasti niitä tullaan käyttämään ahkerasti, niin huviksi kuin hyödyksi, kannustaa Markku Kaitainen.