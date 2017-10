Ylämaan Sotaveteraanit ry 50 vuoden ikään

YLÄMAAN Sotaveteraanien 50-vuotisjuhlassa perjantaina julkistettiin yhdistyksen uusi historiikki ”Veteraanit – kunniakansalaiset”, jonka on toimittanut yhdistyksen sihteeri Paula Penttilä.

Historiikkia juhlassa esitellyt Penttilä kertoi, että kirjaan on koottu muun muassa artikkeleita, joita Penttilä on vuosien varrella tehnyt ja koonnut Ylämaalta.

– Tavoitteena on ollut saada aikaan kirjallinen läpileikkaus siitä, miten Ylämaan Sotaveteraanit -järjestö on toiminut 2000-luvulla.

Penttilän mukaan kirjassa kerrotaan muun muassa veteraanien erilaisista vuosittaisista tapahtumista.

– Lisäksi kirjaan on taltioitu erilaisia puheita niin paikallisesti kuin piiritasolta. Tämä siksi, että niissä korostuu veteraanityön merkitys ja ne täydentävät muita tekstejä, Penttilä kertoi.

Kirjaan on koottu myös olemassa olevia veteraanien kertomuksia, mutta varsinaisia taistelukertomuksia kirjassa on vähän. Penttilä sanoikin, että niistä on tarkoitus tehdä myöhemmin uusi, erilainen kooste.

– Tässä kirjassa olevat tekstit osoittavat ylämaalaisten kotiseuturakkautta ja kunnioitusta kotiseutua kohtaan sekä uhrivalmiutta kotiseudun ja itsenäisen isänmaan puolesta. Samoin näkyy yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen, mikä on ollut kantava voima veteraanityössä.

Historiikista on olemassa vasta mallikappale, ja sitä valmistetaan tilausten mukaan.

Prikaatikenraali Kari Hietanen huomautti juhlapuheessaan, ettei mikään yhteiskunta voi pysyä pystyssä vain ulkoisen rakenteensa, muodollisten virallisten periaatteiden ja kansainvälisten sopimusten varassa.

– Tarvitaan ymmärrystä, välittämistä ja huolehtimista ihmisten välillä. Veteraanit tunsivat sen parhaiten taisteluhaudassa, tykkitulessa, kun turvana oli vieressä kaveri, johon voi luottaa.

Hietasen mielestä tätä taustaa vasten ymmärtää parhaiten myös sen, mikä on jokaisen velvollisuus lähimmäistä ja isänmaata kohtaan nykyisin. Puhuja muistutti, että kansalaisten moraalitajun kadotessa yhteisöt alkavat tuhoutua sisältä päin.

Veteraanisukupolvelle oikeiden eväiden ja mahdollisuuksien valinta oli ehkä helpompaa, kun vaihtoehtoja oli tarjolla vähemmän kuin nykyisin.

– Vaihtoehtoina olivat joko renttu tai kunnon kansalainen. Elämän ohjeet ja arvot olivat yksinkertaisia. Ne pakattiin elämän reppuun jo lapsena. Arvoina olivat koti, uskonto ja isänmaa. Ne tarttuivat lujasti kuin hyönteiset kärpäspaperiin ja kantoivat läpi vaikeiden sotavuosien sekä niukkojen sodan jälkeisten aikojen.

Hietanen korosti, etteivät veteraanisukupolven arvot ole pelkkää puhetta ja fraaseja.

– Heillä on esittää todisteeksi suuri kertomus, jonka he ovat itse kirjoittaneet asein ja rauhan tultua työllä ja toiminnalla.

Myös sotaveteraanien puolisot, lesket ja veteraanityössä mukana olevat ovat vieneet sanomaa omalla panoksellaan eteenpäin.

– Pienet teot, eleet ja rakkauden sanat eivät ole niin pieniä kuin moni nöyrästi luulee. Ne ovat tuoneet ja tuovat yhä lähimmäisen elämään aitoa ja kaivattua ruisleipää. On suuri kunnia saada tehdä mielekästä työtä kanssaihmisten auttamiseksi. Tässä työssä tärkeintä on sydän. Se kertoo jokaiselle parhaiten, mitä voin tehdä ja miten auttaa.

Puheensa päätteeksi Hietanen toivotti juhlaväelle terveyttä ja hyvää elämää satavuotisessa, vapaassa ja itsenäisessä Suomessa.

– Tämä on hieno ja ihana maa, joka ansaitsee juhlansa ja jonka eteen kannattaa opiskella, tehdä työtä ja jota kannattaa puolustaa.

Ylämaan Sotaveteraanien 50-vuotisjuhlallisuudet alkoivat seppeleenlaskulla sankarivainajien muistomerkillä samaan kellonaikaan kuin kunniakäynnit kaikilla muillakin Suomen sankarihaudoilla. Tämä käynti liittyi myös samana päivänä vietettyyn Suomen Sotaveteraaniliiton 60-vuotisjuhlaan.

Kosenkodin palvelutalolla pidetyssä 50-vuotisjuhlassa musiikkia esittivät eläkeläisten lauluryhmä Seppo P. Peräkylän johdolla ja koulun 5.–6.-luokkalaiset opettajansa Jaana Hyvösen johdolla.

Airi Kaitainen muisteli jälkipolven edustajana elämää Väkevälässä sodan varjossa. Juhlassa mukana olleille veteraaneille luovutettiin tasavallan presidentin Sauli Niinistön ja rouva Jenni Haukion allekirjoittamat kunniakirjat ja liiton lahjoittamat suklaarasiat.

Ylämaan Sotaveteraanit ry:n jäsenistöön kuuluu vielä kymmenen veteraania ja kuusi lottaa.

Marju Perilä