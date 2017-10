Zsarista vetonaula Vaalimaalle

Zsar Outlet Village näyttäisi olevan ensimmäinen Vaalimaalle toteutuvista liikekeskushankkeista. Työt outlet-kylän tontilla alkoivat viime viikolla. Zsar on nyt ottamassa koko Vaalimaan alueen veturin roolin, vaikka sen alunperin piti kuulua edesmenneelle Vaalimaa Shopping Centerille.

Zsarin taustalla oleva yhtiö East Finland Real Estate Oy kertoi viime viikolla uusista vuokrasopimuksistaan ja töiden aloittamisesta. Uutisista erityisesti jälkimmäinen lämmittää mieliä Kaakonkulmalla. Kun konkreettisesti lähdetään liikkeelle, se antaa uskoa siihen, että käsillä on viimeinkin toteutuva hanke. Skeptikot voivat tietenkin sanoa, että alkoivathan ne työt naapurissa Vaalimaa Shopping Centerin tontillakin, mutta siitä huolimatta hanke hyytyi lopulta.

Zsar outletin kohdalla kysymys on kuitenkin jossain määrin toisenlaisesta konseptista. Taustayhtiö ei ole rakentamassa liikekeskusta pelkästään venäläisten varaan ja mikä tärkeintä: ei venäläisellä rahalla. Siinä missä Shopping Centerin kohtaloksi koituivat juuri ruplan kurssin romahtaminen ja kiristynyt maailmanpolitiikka, samanlaista vaaraa ei tässä hankkeessa ole näköpiirissä. Toki mikään ei nykymaailmassa ole satavarmaa ennen kuin on varmaa.

Tämän hankkeen kohdalla yksi muistettava varma seikka on se, että liikeidea perustuu pitkälti E18-moottoritien valmistumiseen. Se itsessään lisää liikennettä Helsingistä ja muualta meille päin. Liikennevirtojen mukana tulevat sitten tarvittavat asiakkaatkin.

Zsarin outlet-kylälle on syytä toivottaa mitä parhainta menestystä. Se tuo Virolahdelle tullessaan rutkasti uutta työtä ja työntekijöitä – sitä kaivattua elinvoimaa.