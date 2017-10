Syys-show taas Sammolla

Sammontalolla esitetään jo perinteeksi muodostunut musiikillinen syys-show ensi viikon lauantaina 14. lokakuuta, kun HupiRoikan show-ryhmä on jälleen lavalla uudella ohjelmallaan.

– Esitystä on niin kovasti pyydetty, että eihän tässä ollut muuta mahdollisuutta kuin vastata kysyntään ja suunnitella uusi ohjelma, kertoo Seppo Rintelä, yksi ohjelman käsikirjoittajista.

Suomi 100 -juhlavuosi on huomioitu tapahtumassa ja muutama yllätysnumerokin nähdään.

– Kun ryhmän nuoremmat esiintyjät ovat opiskelun takia sivussa niin ohjelman kokoamisessa on ollut hieman haastetta. Tarkoituksena on kuitenkin tarjota monipuolinen, hauska ja ehkä mieliinpainuvakin ohjelma yleisölle. Kun ryhmässä on yli kymmenen henkilöä ja tätä tehdään harrastusmielessä talkoilla, niin oikean harjoitus- ja esiintymisajan löytäminen on joskus hankalaa. Hauskaa on kuitenkin harjoituksissa ollut, ja se lupaa hyvää, toteaa Rintelä.

Tapahtumassa esiintyvät Mina, Jaana ja Jukka Hallikainen, Heidi Koskela, Tuula Kytö, Anneli Tuominen, Matti Mäkelä, Jaakko Rahkonen, Seppo Rintelä ja muutama yllätysesiintyjä. Puvustuksesta vastaa Päivi Kivelä ja ääni- sekä valotekniikan hoitaa Pekka Rintelä.

Tapahtumalla kerätään varoja Sammontalolle. Väliajalla on tarjolla pullakahvit, jotka sisältyvät lipun hintaan. Esitys alkaa kello 18.