Armanin liike Zsar Outlet Villageen

Vaalimaalle rakennettavaan Zsar Outlet Villageen on tulossa myös Armanin liike, tiedotti liikekeskusta rakentava East Finland Real Estate Oy maanantaina iltapäivällä.

Noin 330 neliömetrin kokoinen myymälä on Armanille ensimmäinen Suomessa.

– Armani on yksi muotimaailman ikoneista ja Zsarin brändivalikoiman kulmakivistä. Armani ja monet muut kansainväliset brändit näkevät Zsarissa ensimmäistä kertaa mahdollisuuden rantautua Suomen markkinoille, ja yritykset uskovat Zsarin Suomen oloissa poikkeukselliseen kaupalliseen potentiaaliin. Erottuva brändivalikoima, houkutteleva hintataso ja ainutlaatuinen kylämiljöö tulevat houkuttelemaan niin suomalaisia asiakkaita kuin kansainvälisiä ostosturisteja, sanoo Zsarin kehitysyhtiön East Finland Real Estate Oy:n toimitusjohtaja Sami Vainiomäki.

Aiemmin Zsar on solminut vuokrasopimukset muun muassa Guessin, Hugo Bossin, Le Creuset’n, Niken ja ravintolayritys Restamaxin kanssa.

Zsariin tulee ensimmäisessä rakennusvaiheessa 60–65 pääasiassa kansainvälistä muoti- ja kodintarvikeliikettä premium-tasosta luksusmerkkeihin asti. Toisen vaiheen valmistuttua ja täydessä laajuudessaan kokonaispinta-alaksi tulee 20 000 neliömetriä ja liikkeitä on noin 110.

Zsarin maanrakennustyöt Vaalimaalla ovat parhaillaan käynnissä. Outlet-kylän on määrä olla valmis joulumarkkinoille 2018.