Koukille hopeaa ja Riepposelle pronssia

Kaakonkulman penkkipunnertajat Pauli Kouki ja Matti Riepponen pärjäsivät mainiosti viikonvaihteen toistovoimapunnerruksen SM-kisoissa Lahdessa.

Virolahtelainen Kouki toi kisoista hopeaa tuloksella 43 alle 80-kiloisten sarjassa. Sarjan voiton nappasi forssalainen Toni Kuusi tehtyään yhden punnerruksen Koukia enemmän.

Alle satakiloisten sarjassa Miehikkälän Matti Riepponen punnersi toistoja 34 kertaa, mikä riitti sarjan pronssisijaan. Hänen edelleen kiilasivat haminalainen Raino Hellberg, joka oli sarjan kakkonen ja sarjan voittanut nastolalainen Timo Salmi. Hellbergin tulos oli 35 ja Salmen 36.

Toistovoimapunnerruskilpailussa nostetaan yhdellä nostokerralla kilpailijan painoon suhteutettuna mahdollisimman suuri toistomäärä. Kilpailussa nostajan on nostettava siten että kädet suoristuvat yläasennossa. Kilpailun voittaja on omassa sarjassa eniten hyväksyttyjä nostoja tehnyt nostaja.

Pauli Kouki, 28, on viime vuosina saavuttanut useita SM-mitaleita. Hänen päälajinsa on klassinen penkkipunnerrus.

– Saattaa olla, että keskityn nyt siihen ja jätän nämä sivulajit pois. Ensi vuonna Vantaalla on lajin MM-kisat ja ne ovat olleet päätavoitteeni jo pitkään, Kouki kertoi.

Viime keväänä hän osallistui MM-kisoihin Yhdysvalloissa. Sieltä tuomisina oli viides sija. seuratasolla Kouki edustaa Kotkan Hektoria.