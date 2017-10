Vaalimaan rajaliikenteessä edelleen hienoista laskua

Vaalimaan kautta kulkeva rajaliikenne on jatkanut laskevalla käyrällä tammi-syyskuussa verrattuna viime vuoteen. Koko Kaakkois-Suomessa sen sijaan matkailu on piristynyt ja raja-asemien kautta on kulkenut yhdeksän prosenttia enemmän matkaajia kuin viime vuonna.

Kaakkois-Suomen rajavartioston valvomilla rajanylityspaikoilla kirjattiin kuluneiden yhdeksän kuukauden aikana kaikkiaan 5,47 miljoonaa rajanylitystä

Vaalimaalla tehtiin tammi-syyskuussa 1 88 miljoonaa rajanylitystä, kun niitä viime vuonna tehtiin 1,89 miljoonaa. Eniten liikenne on kasvanut Nuijamaalla.

Rajatarkastusten yhteydessä havaittiin syyskuussa 18 väärennettyä leimaa, kaksi väärennettyä ajokorttia ja liikennevakuutusta sekä väärennetyt rekisteriote ja tullausleima.

Rajavartiosto aloitti syyskuussa 40 esitutkintaa, joista 16 vaarallisen esineen hallussapidosta. Rattijuopumuksesta aloitettiin viisi esitutkintaa ja törkeästä rattijuopumuksesta kolme esitutkintaa. Muita nimikkeitä olivat mm. törkeä kätkemisrikos, valtionrajarikos ja väärennys. Sakkoja siirtyi esitutkintaan sakkomenettelylain mukaisesti viisi kappaletta. Lisäksi havaittiin yksi anastetuksi epäilty ajoneuvo.

Sakkoja rajavartiosto kirjoitti syyskuussa yhteensä 285 kappaletta. Määriltään suurimmat rikkomusnimikkeet olivat paljastinlaiterikkomus ja lievä ampuma-aserikos.

Rajavartiosto esti maahantulon syyskuussa 66 henkilöltä. Yleisin syy oli voimassaolevan viisumin tai oleskeluluvan puuttuminen. Lisäksi rajavartiosto toimeenpani yhteensä 20 muiden viranomaisten tekemää käännytyspäätöstä. Turvapaikkaa rajatarkastusten tai kiinnioton yhteydessä haki syyskuussa kolme henkilöä.

Perjantaina 1. syyskuuta Kaakkois-Suomen rajavartiosto otti Imatran Räikkölässä kiinni valtionrajarikoksesta epäillyn henkilön. Henkilö ylitti valtakunnan rajan luvattomasti Venäjältä Suomeen maastorajan kautta. Henkilö anoi kiinnioton yhteydessä turvapaikkaa. Kaakkois-Suomen rajavartiosto jatkaa tapauksen selvittämistä.

Kaakkois-Suomen rajavartiosto tutkii myös keskiviikkona 6.9. tapahtunutta valtionrajarikosta. Imatran Räikkölässä tuntematon mieshenkilö ylitti luvattomasti valtakunnan rajan maastoitse Suomesta Venäjälle. Kaakkois-Suomen rajavartiosto on aloittanut asiassa esitutkinnan nimikkeellä valtionrajarikos.