Harjussa kilpailtiin kouluratsastuksessa

Harjun oppimiskeskuksessa kilpailtiin viime lauantaina 2-tason kouluratsastuskilpailut.

Tulokset:

Luokka 1, Helppo C, avoin kaikille: 1) Kerttu Hakkarainen / Ricardo III (KOR) 244/64,211, 2) Nea Hatermaa / Seihs (KOR) 236/62,105, 3) Ira Mäki / Afrodite Hill’s (Hurjat) 221/58,158.

Luokka 2, Helppo B:3, avoin kaikille: 1) Nelli-Nora Siili / Tommy Boy V (KyIF) 287/65,227, 2) Johanna Metsälä / Kahaus (EKR) 287/65,227, 3) Elina Eskelinen / Mera (KJR) 277/62,955, 4) Maiju Hurtta / Believe in Dreams (KYRAT) 276/62,727, 5) Sinna Mikkola / Fieldhill Legent (KOR) 275/62,500, 6) Ira Mäki / Harjun Murmeli (Hurjat) 272/61,818, 7) Johanna Riihimäki / Warrior (PRIMUS) 271/61,591, 8) Johanna Riihimäki / Sirukko (PRIMUS) 270,5/61,477, 9) Anna Pöyry / Braith Wicked Heart (MRS) 270/61,364, 9) Julia Salminen / Kolards (KR) 270/61,364, 11) Vilma Pirttiniemi / La Cenicienta (KRC) 269,5/61,250, 12) Jaana Reponen / Alphons (JouRat) 266/60,455, 13) Enni Honkanen / Clarino (LuhRa) 262/59,545, 14) Janita Villa / Ask (SRC) 260,5/59,205, 15) Katja Heikkilä / Hilmin Hovi (HAMR) 259/58,864, 16) Veera Pitkänen / Linas (EKR) 256,5/58,295, 17) Jutta Sihvola / Red (Ko-pRa) 252/57,273, 18) Eveliina Tuosa / Calixtus (TaRa) 249,56/56,718, 19) Laura Kemppinen / Grandecillo (TaRa) 243,5/55,341.

Luokka 3, Helppo B, joukkuemestaruuskarsinta: 1) Jenni Silventoinen / Hazelberg’s Macho (KOR) 603,5/67,056, 2) Elina Malin / Zitherbay Neil O’Hara 30 C (KR) 574/63,778, 3) Aino Ripatti / Archengel (SarRa) 570,5/63,389, 4) Janni Karkimo / Don Vito (RaR) 555/61,667, 5) Milla Mattila / Quicksilver (KOR) 522,5/58,056.

Luokka 5, Helppo A: 1) Tiia Jäppinen / Wietske P (EKR) 308,5/67,065, 2) Kristina Lindblad / Catanoma (TaRa) 300/65,217, 3) Raija Metsälä / Kahaus (EKR) 295,5/64,239, 4) Virva-Riitta Rautiainen / Rhodium (RaKa) 295/64,130, 5) Aino Ripatti / Archengel (SarRa) 285,5/62,065, 6) Johanna Riihimäki / Sirukko (PRIMUS) 283/61,522, 7) Sanna Tahko / Hurman Helmeri (HAMR) 279/60,652, 8) Tuuli Arola / Hilmin Hovi (HAMR) 277,5/60,326, 9) Vilma Pirttiniemi / La Cenicienta (KRC) 277/60,217, 10) Enni Honkanen / Clarino (LuhRa) 276,5/60,109, 10) Jaana Reponen / Alphons (JouRat) 276,5/60,109, 12) Piia Pohjola / Komercija (RaR) 275/59,783, 13) Eveliina Tuosa / Calixtus (TaRa) 272,5/59,239, 14) Maiju Hurtta / Believe in Dreams (KYRAT) 271,5/59,022, 15) Kerttu Penttilä / Hiekharju Ajaton (IRa) 270,5/58,804, 16) Jenna Hartikainen / Cesilia Kultamaa (RATSU) 270/58,696, 17) Anna Pöyry / Braith Wicked Heart (MRS) 269/58,478, 18) Juho Lähteenmaa / Rumba III (ErE) 266,5/57,935, 19) Veera Pitkänen / Linas (EKR) 259,5/56,413.

Koulu, Luokka 6, Vaativa B: 1) Tiia Jäppinen / Wietske P (EKR) 314,5/65,521, 2) Johanna Metsälä / Apascal R (EKR) 306/63,750, 3) Raija Metsälä / Dayana (EKR) 300/62,500, 4) Toni Haverinen / Don Vito (KOR) 298/62,083, 5) Katja Jyräs / Shenaja (DESE) 297,5/61,979, 6) Johanna Metsälä / Ebor (EKR) 296/61,667

Koulu, Luokka 7, Vaativa A: 1) Johanna Metsälä / Ebor (EKR) 451,5/62,708, 2) Johanna Metsälä / Apascal R (EKR) 446/61,944, 3) Katja Jyräs / Shenaja (DESE) 432,5/60,069, 4) Suvi Kettunen / Fifa Pearl VCG (HusR) 429,5/59,653, 5) Kristina Lindblad / Winona III (TaRa) 420/58,333, 6) Raija Metsälä / Dayana (EKR) 408,5/56,736, 7) Jaana Kivimäki / Grivis (ValRa) 401,5/55,764.