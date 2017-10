Virolahti panostaa hevoslukion markkinointiin

VIIME TALVENA suhteellisen nopealla aikataululla liikkeelle potkaistu hevosurheilupainotteinen lukio ei vetänyt hakijoita toivotulla tavalla. Yhteishaussa ensimmäistä kertaa mukana ollut erikoislukio-status houkutteli kolme ensisijaista hakijaa, joista vain yksi lopulta saapui Virolahdelle.

Virolahden kunnassa ja Harjun oppimiskeskuksessa ajatusta lukiosta ei kuitenkaan ole haudattu. Päinvastoin, sitä lähdetään nyt markkinoimaan tiiviisti.

– Viime talvena, kun tämä idea tuli meille Harjusta, siihen lähdettiin täysin rinnoin mukaan. Luotimme siihen Harjun analyysiin, että tällaisille palveluille voisi olla kysyntää. Silloin aika idean markkinointiin oli kuitenkin liian lyhyt, sivistystoimenjohtaja-rehtori Auli Hyttinen sanoo.

Hevosurheilupainotteisessa lukiossa on kysymys siitä, että lukioon tulevat opiskelijat voivat jatkaa hevosharrastustaan samalla kun opiskelevat ylioppilastutkintoa. Majoitus ja myös hevosen majoittaminen, sekä tietenkin harjoittelu onnistuvat samanaikaisesti Harjussa.

Tavoitteet niin Virolahden lukiossa kuin Harjun oppimiskeskuksessa opiskelijoiden saamiseksi ovat aivan toista luokkaa kuin viime kevään yhteishaku osoitti.

– Meille mahtuisi maksimissaan 30 oppilaan ryhmä aloittamaan lukio-opinnot. Sellainen 25-30 oppilaan ryhmä olisi sopiva, Hyttinen laskee.

Tänä syksynä Virolahden lukion aloitti 12 opiskelijaa, mikä on keskivertomäärä. Pitkässä juoksussa opiskelijamäärän lisääminen on kuitenkin tärkeätä.

– Meille olisi hyvä, jos lukio säilyisi sellaisena 50-60 oppilaan kouluna. Pari vuotta meille tulee vielä hyviä ryhmiä, mutta sitten ryhmäkoot pienenevät.

Hyttisen mukaan valtion taholta ei ole mitään sellaisia päätöksiä lyöty lukkoon, jotka uhkaisivat pienten lukioiden olemassaoloa. Vaara on kuitenkin aina olemassa.

Lisäksi on muistettava, että oppilasta kohden valtionavustusta saadaan vajaat 10 000 euroa. Virolahden lukio on ennakkoarvioiden mukaan saamassa tänä lukuvuonna noin 430 000 euron potin pienten lukioiden korotettua valtionavustusta. Jokainen uusi oppilas kasvattaisi pottia.

Virolahdella haikaillaan myös niiden peruskoulun päättävien oppilaiden perään, jotka karkaavat Etelä-Kymenlaakson Urheiluakatemian hoteisiin Kotkaan. Urheiluakatemia on Virolahden oppilaitosten yhteistyökumppani, mutta yhteistyö on vasta alkamaisillaan.

– Me haluamme säilyttää nämä urheilevat nuoret omassa lukiossamme. Siksi yhteistyötä Urheiluakatemian kanssa halutaan tiivistää, Auli Hyttinen toteaa.

Virolahti ja Harju aikovatkin lisätä markkinointia alkavalla talvikaudella. Tähtäimeksi asetetaan erityisesti kevään yhteishaku, jossa onnistuminen on tärkeätä.

Muitakin keinoja on pohdittu.

– Menemme mukaan messuille. Esimerkiksi nuorille perusopetuksen päättäville suunnatut Next step -messut ovat sellainen tapahtuma, jossa aiomme olla mukana, Hyttinen suunnittelee.

Harjun oppimiskeskuksessa mietteet hevosurheilupainotteisen lukion kehittämisestä ovat edelleen samanlaisia kuin viime talvena, jolloin idea herätettiin henkiin.

Toimitusjohtaja-rehtori Mika Palosara kuitenkin myöntää, että viime kevään hakuprosessi oli hienoinen pettymys.

– Ilman muuta ajateltiin, että väkeä olisi saatu paremmin liikkeelle. Markkinoinnissa täytyykin nyt onnistua paremmin.

Myös Palosara uskoo, että muun muassa messut ja some-markkinointi tulevat vauhdittamaan hakuprosessia.

Harjun kannalta lukioon tulevat opiskelijat tuovat sinne kaivattuja lisätuloja, kun he majoittuvat ja majoittavat mahdollisesti hevosensakin oppilaitoksen tiloissa.

Tärkeintä on kuitenkin se, että oppilaitokset kehittyvät.

– Minulle ei ole niin väliä, ovatko täällä olevat ihmiset meidän opiskelijoita vai lukion opiskelijoita. Tärkeintä on se, että kujilla on elämää, hän korostaa.

JUKKA KINNUNEN