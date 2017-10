Hirvivahingot kasvoivat myös Kaakonkulmalla

Suomen metsäkeskukseen on tänä vuonna saapunut hirvieläinvahinkoilmoituksia merkittävästi viime vuosia enemmän. Lokakuun alkuun mennessä Kymenlaakson alueelta on tullut jo 12 ilmoitusta taimikoihin kohdistuneista hirvivahingoista. Viime vuonna hakemuksia saapui kaikkiaan vain kolme kappaletta, edellisenä vuonna ei ainuttakaan.

Myös ilmoitettu vahinkopinta-ala on moninkertaistunut edellisvuosien parista hehtaarista kymmeniin hehtaareihin.

Pahimpia tuhoalueita näyttää vahinkoilmoitusten mukaan olevan Kouvola (12 hehtaaria) ja Iitti (6). Myös Miehikkälässä (6) ja Virolahdella (5) vahinkojen määrä on selvästi kasvanut.

Kaakkois-Suomen hirvikanta on kasvanut jo useamman vuoden ajan ja se näyttää karkaavan koko ajan kauemmas hirvitalousalueille asetetusta kantatavoitteesta, joka on 2,5-3,1 hirveä tuhatta hehtaaria kohti. Ylisuureksi nousseen hirvikannan haittavaikutukset alkavat nyt todenteolla näkyä, todetaan metsäkeskuksen tiedotteessa.

Kannan säätely metsästyksellä on tehokkain tapa pitää vahingot hyväksyttävällä tasolla. Tänä viikonloppuna käynnistyvälle hirvenmetsästyskaudelle Suomen riistakeskus onkin nostanut kaatolupa määrää 15 prosentilla viime vuodesta.

Metsästäjien on huolehdittava siitä, että kaatoluvat tulevat täysimääräisesti käytettyä ja hirvikannan kasvu saadaan pysäytettyä. Muutoin tilanne voi muistuttaa vuosituhannen vaihdetta, jolloin hirvitiheys nousi Kaakkois-Suomessa paikoin 5-6 hirveen / 1000 hehtaaria ja hirvien aiheuttamat taloudelliset menetykset metsissä ja maataloudessa nousivat kestämättömälle tasolle – liikennevahingoista puhumattakaan.

Hirven aiheuttamista metsävahingoista voi hakea korvausta jättämällä vahinkoilmoituksen Suomen metsäkeskukseen. Vahingonkorvauksen määrä perustuu ilmoituksen pohjalta tehtävään maastoarvioon. Vahinko korvataan, jos se ylittää 170 euron omavastuukynnyksen. Tällöin korvataan myös aiheutuneet arviointikustannukset.

Keväällä voimaan astunut asetusmuutos paransi vahingonkorvausten tasoa ja yksinkertaisti maastoarviointia. Metsänomistajien kannattaa siis nyt aktivoitua tuhokohteiden ilmoittamisen osalta. Myös metsästysseuroilta odotetaan vastuullisuutta, että he ilmoittavat hirvijahdin yhteydessä löytyneet hirvituhoalueet maanomistajille.