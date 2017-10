Mielenkiintoista ja kiehtovaa rajan pinnassa

Pinta-alaltaan kaksi kertaa Helsingin kokoinen, yli 30 kylää ja vähän yli 3 000 asukasta. Kyse on pastori Anne Koivusen työmaasta Virolahdella, kunnasta Kaakkois-Suomessa rajanaapureinaan Hamina, Miehikkälä ja Venäjä. Kunnan kyliä ovat mm. Hailila, Hanski, Hellä, Häppilä, Klamila ja Pyterlahti. Talvisodan jälkeen Neuvostoliiton, nykyisen Venäjän puolelle jäi kokonaan tai osaksi kymmenen kylää.

– Tuntuu, kuin olisin ulkomailla ja joka viikko eri maassa. Kylät eroavat valtavasti toisistaan. Jokaisella on oma ilmeensä ja eri traditionsa, joista kyläläiset ammentavat voimansa, kuvailee Koivunen tuntemuksiaan muutaman kuukauden ajalta, joina hän on alueella työskennellyt.

– Ihmiset ovat aktiivisia ja odotukset pappia sekä seurakuntaa kohtaan ovat moninaisia. Silti olen kokenut, että soudamme samaa venettä ja jopa samaan suuntaan, vaikka kaikkien odotuksiin en heti ole pystynyt vastaamaan.

– Vapaaehtoisten suuri määrä ja innokkuus on myös hämmästyttänyt.

Pastori Anne Koivunen vihittiin papiksi vuonna 2008 ja aikaisemmin hän on työskennellyt Juankoskella, Porvoossa, Kotkassa ja Pyhtäällä.

Haminan seurakuntaan ja Virolahden kappeliseurakunnan kappalaiseksi Koivunen valittiin maaliskuun alussa tänä vuonna ja vt. lääninrovasti Juha Parjanen asettaa hänet virkaansa messun yhteydessä Virolahden kirkossa ensi sunnuntain 22. lokakuuta kello 10.

Seppo JJ Sirkka