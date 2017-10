VenÃ¤lÃ¤iset menevÃ¤t ostoksille EtelÃ¤-Karjalaan

Venäläisten matkustusinto Suomeen perustuu suurelta osin ostosmatkailuun. Tänä vuonna erityisesti Lappeenrannan seutu on profiloitunut ostosmatkakohteena. Sinne on tehty yli 320 000 matkaa enemmän kuin viime vuonna. Tämä käy ilmi Tutkimus- ja analysointikeskus TAK:n matkailun kehitys Kaakkois-Suomessa -tutkimuksesta, jonka tulokset julkaistiin viime viikolla.

Venäläismatkailijat tekevät tänä vuonna Suomeen Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta arviolta yli 2,6 miljoonaa matkaa. Se on kymmenen prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Venäläiset ovat viimeisen vuoden aikana käyttäneet rahaa Suomessa keskimäärin 235 euroa matkailijaa kohti. Summa on 60 euroa enemmän kuin kahtena edellisvuonna.

Kymenlaaksossa vieraili viime vuonna 527 000 ulkomaalaista matkailijaa, joista 89 prosenttia oli venäläisiä. Virolaisia, ruotsalaisia ja saksalaisia maakunnassa vieraili seuraavaksi eniten, mutta näistä maista yhteensä tuli vain noin 25 000 matkailijaa vuoden aikana. Vain noin neljännes Kymenlaaksossa vierailleista ulkomaalaisista matkailijoista yöpyi matkallaan. Rekisteröidyissä majoitusliikkeissä Kymenlaaksossa yöpyi 24 000 ulkomaalaista ja muualla runsaat 100 000 ulkomaalaista matkailijaa.

Etelä-Karjalassa vieraili viime vuonna 1,33 miljoonaa ulkomaalaista matkailijaa, joista 95 prosenttia oli venäläisiä. Etelä-Karjalassa vierailleista ulkomaalaisista matkailijoista 17 prosenttia yöpyi matkallaan Suomessa. Rekisteröidyissä majoitusliikkeissä Etelä-Karjalassa yöpyi 92 000 ulkomaalaista ja muualla 130 000 ulkomaalaista matkailijaa.

Venäläiset matkailijat jättivät Kymenlaaksoon lähes 29 miljoonaa euroa, mikä on kahdeksan miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2015. Väheneminen johtui ostoksiin käytetyn rahan vähenemisestä. Vuonna 2015 ostoksiin Kymenlaaksossa käytettiin lähes 32 miljoonaa euroa, kun vuonna 2016 ostoksiin käytettiin vain runsaat 22 miljoonaa euroa.

Etelä-Karjalaan venäläismatkailijat jättivät puolestaan viime vuonna lähes 160 miljoonaa euroa, mikä on pari miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2015. Ostoksiin käytetty rahamäärä Etelä-Karjalassa kasvoi vuoden 2015 vajaasta 134 miljoonasta eurosta vajaaseen 137 miljoonaan euroon vuonna 2016. Palveluihin käytetty rahamäärä sen sijaan väheni.