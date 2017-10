Lautakunta kuulee vielä Klamilan kiistan osapuolet

Sivistyslautakunta päätti tiistain ylimääräisessä kokouksessaan, että se järjestää vielä kuulemistilaisuuden Klamilan koulun tilanteesta.

Yhteistilaisuuteen on tarkoitus kutsua lautakunnan lisäksi huoltajia ja koulun opettajat. Sen sijaan sivistystoimenjohtaja-rehtori Auli Hyttinen ei siihen saa osallistua.

– Siinä mielessä tämä harmittaa, että Klamilan koulun tilanne on mennyt syksyn aikana parempaan suuntaan. Sieltä on tullut sellaista viestiä, Hyttinen totesi ja tarkoitti sitä, että viime talvena läpikäydyt asiat nostetaan nyt uudelleen esille.

Osa Klamilan koulun oppilaista on siirtynyt kokonaan muualle koulun kärjistyneen tilanteen takia.

Taustalla on tyytymättömyys koulun opettajan opetusmenetelmiin. Vanhemmat ovat kannelleet hänestä sekä Auli Hyttisestä Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Hyttistä koskeva kantelu koskee etupäässä sitä, ettei tämä ole puuttunut vanhempien mielestä riittävästi koulun tilanteeseen.