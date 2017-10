REIJO TAIPALEEN elämäkerta on monipuolinen katsaus paitsi laulajan mittavaan uraan, myös hänen elämäänsä ja juuriinsa Miehikkälässä.

Toimittaja Hellevi Poudan kirjoittamassa kirjassa kerrotaan useiden kymmenien sivujen verran Reijo Taipaleen lapsuudesta ja nuoruudesta. Myös Taipaleen myöhemmät siteet Miehikkälään saavat kirjassa runsaasti tilaa otsikolla ”Meidän Reiska, Miehikkälän mies”.

Karisto Oy:n kustantama noin 200-sivuinen teos ”Satumaa – Reijo Taipaleen elämäntarina” julkaistiin viime viikolla Taipaleelle tuttuun tyyliin – koruttomasti ilman julkistamistilaisuutta. Kirjan päähenkilö oli matkustanut Anita-puolisonsa kanssa Floridaan jo lokakuun alussa.

Reijo Taipaleen ensimmäisestä tanssikeikasta Hurttalan seurojentalolla on tänä vuonna kulunut 65 vuotta ja ikivihreäksi muodostuneen Satumaan levytyksestä 55 vuotta.

Toimittaja Hellevi Pouta kertoo esipuheessa kirjoittaneensa kirjan hyvin tavallisesta suomalaisesta miehestä, joka on lauluäänellään ja karismallaan luonut hyvin poikkeuksellisen uran.

– Kirja ei ole analyyttinen kuvaus Reijo Taipaleen levytys- ja keikkaurasta, vaan kokoelma polveilevia kertomuksia ihmisistä ja tapahtumista matkan varrelta.

Kirjassa pääsee Poudan sanoja lainaten tutustumaan ”laulajan ajatuksiin, asenteisiin ja toimintatapoihin”.

Kirjasta voi lukea myös monien Reijo Taipaleen tuttujen ajatuksia laulajasta. Pouta on haastatellut niin kollegoja kuin muitakin ystäviä matkan varrelta.

Reijo Taipaleen lapsuudesta ja nuoruudesta kertova 30-sivuinen tarina on saanut alaotsikon ”Hapanvelliä ja räsytollukkaita”. Köyhän ja karun lapsuudentarinan rinnalla Taipale muistelee hauskojakin sattumuksia nuoruudestaan Miehikkälässä.

Hapanvelli on hänen mielestään lapsuuden ikimuistoisin ruoka, ja se nousee kirjassa esille myös myöhemmissä elämänvaiheissa, niin ravintola Punahilkassa kuin Helsingin kulttuuritalollakin, Taipaleen uran 25-vuotisjuhlakonsertissa, jonne miehikkäläläiset toivat lahjaksi sammiollisen hapanvelliä.

– Hapanvelli on saanut Reijon myös tekemään elämänsä ainoan tuote-esittelykeikan. Hän oli sillä yhdessä kokki Jaakko Kolmosen kanssa, joka oli juuri julkaissut kirjan maakuntaherkuista, Hellevi Pouta kirjoittaa.

Kirjassa muistellaan myös Reijo Taipaleen keikkoja kotiseudullaan ja kerrataan jopa Taarinvuoren, Kreivinkallion ja Myllylammen tanssilavojen historiaa. Oma lukunsa ovat Taipaleen ja Martti Vuorelan ideoimat Myllylammen suuret tangoillat, joilla Taipale muusikkokavereineen keräsi varoja Saivikkalan Kiistolle.

Pelimannipäivät nousevat myös esille, samoin pitkään kestänyt suostuttelu 25-vuotisjuhlakonserttiin kotipitäjässä. Hellevi Pouta kirjoittaa Taipaleen olleen pitkään erittäin vastahakoinen:

– Tanssimusiikkia hän oli esittänyt Miehikkälässä lukuisat kerrat, mutta konsertin pitäminen osittain tutulle yleisölle jännitti häntä liikaa. Kaikki vain istuisivat ja seuraisivat silmät ja korvat tarkkana häntä. Mahdotonta!

Jälkeenpäin Taipale oli kuitenkin iloinen siitä, että suostui pitämään konsertin pääsiäisenä 1974.

– Se sujui hienosti, ja tunnelma oli lämmin. Yksi herkkä hetki oli, kun lapsikuoro esitti oman tulkintansa Satumaasta.

Hellevi Pouta tähdentää, että Reijo Taipale on miehikkäläläisille meidän Reiska, oli hän miten suuri tähti tahansa.

– Kaikki tuntevat Reiskan ja Reiska tuntee kaikki.

Kesämökki Kotijärven rannalla on tuonut Taipaleen perheen Miehikkälään vuosi vuoden jälkeen, ja Miehikkälän tutut ovat pysyneet tuttuina.

Virallisestikin Satumaaksi nimetty mökkikiinteistö ei ole kirjan mukaan ollut Taipaleen perheelle mikään salattu kohde, mutta kutsumattomat vieraat ovat joskus olleet myös häiriöksi ja aiheuttaneet mielipahaa.

Jonkun lehtikohun aikana mökkiä on käyty kuvaamassa jopa helikopterilla, ja onpa pihamaalle ilmestynyt myös häiriköitä. Tavalliset uteliaat ovat kuitenkin saaneet anteeksi:

– Joskus Taipaleita oikein nauratti tulla talvella Satumaahan ja katsella latuja, joita mökin ympärillä kierteli. He ajattelivat huvittuneina, että minkä ihmiset uteliaisuudelleen mahtavat. Sitä paitsi rakennukseen oli suhtauduttu kunnioittavasti. Ei ollut kurkisteltu sisään.

Marju Perilä