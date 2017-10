Pätärin kohtalo ihmetyttää

Pätärin talomuseon tuleva kohtalo ihmetyttää kovasti Ylämaalla. Syystä tai toisesta Lappeenrannan kaupunki ei ole halukas siirtämään museota kotiseutuyhdistykselle, vaan on laittamassa museon julkiseen myyntiin.

Lappeenrannan toimitilajohtaja Katri Tolvanen sanoo viereisessä jutussa, että kaupungilla on tarve saada museolle sellainen omistaja, joka pitää paikan toiminnassa ja elävänä. Väkisinkin herää kysymys, eikö kotiseutuyhdistys ole sellainen toimija? Yhdistys on itse ja oma-aloitteisesti esittänyt museon ostamista nimellishintaan ja luvannut hoitaa sen.

Talomuseon avoinna olevaa tilannetta on selitetty muun muassa sillä, että Lappeenrannan toimitilapalveluissa on meneillään organisaatiomuutos, joka on viivästyttänyt myyntiä. Se ei kuitenkaan selitä, miksi museo aiotaan laittaa julkiseen myyntiin, eikä kotiseutuyhdistyksen tarjous kelpaa.

Ylämaan alueraati on syystäkin kiirehtinyt kaupunkia ratkaisemaan asian. Museon rakennukset eivät ole missään priimakunnossa olleetkaan ja rapistuvat koko ajan, ellei niitä remontoida. Samalla museon ja siihen liittyvän kotiseutumuseon osin hyvinkin arvokas esineistö kärsii.

Ylämaalaisittain on ymmärrettävää myös se, että museo halutaan pitää omissa käsissä, sillä sen esineet kertovat pitäjän historiasta. Jos paikalle tulee joku ulkopuolinen toimija – leirintäaluettakin on vilauteltu – ei ole mitään takeita siitä, että museoesineet saisivat arvoisensa kohtelun.

Jos Lappeenrannan kaupungista löytyy vielä hitunenkin talonpoikaisjärkeä, se tekee diilin Ylämaan kotiseutuyhdistyksen toivomalla tavalla. Kaikki muut vaihtoehdot ovat järjen vastaisia.