Eduskunnan puhemies Harjun uuden varsan kummiksi

HARJUN oppimiskeskuksessa vietettiin torstaina uuden varsan nimeämisjuhlia tamma- ja varsanäyttelyn yhteydessä.

Uuden varsan kummiksi kutsuttiin eduskunnan puhemies Maria Lohela, joka on harrastanut ratsastusta ja raviurheilua jo lapsesta saakka ja omistanut aikaisemmin itsekin hevosen.

Maria Lohela oli paikalla Harjussa vastaanottamassa kummitodistusta ja juhlistamassa uuden varsan nimeä. Varsa nimettiin arvovaltaisen kumminsa mukaan Harjun Mariaksi. Harjun Maria on syntynyt 3. heinäkuuta. Sen isä on Liising ja emä Harjun Humina.

Nimeämisjuhlan juhlapuheen piti Kymen-Karjalan Hevosjalostusliiton toiminnanjohtaja Jenni Timlin ja kummitodistuksen Maria Lohelalle luovutti Harjun oppimiskeskuksen toimitusjohtaja Mika Palosara.

Jenni Timlin kertoi juhlapuheessa suomenhevosen merkityksestä Suomen 100-vuotisessa historiassa ja korosti suomenhevosen tärkeyttä hevosalan yritystoiminnassa ainoana kotimaisena hevosrotuna.

Tänä päivänä suomenhevosia on noin 19 000 ja kannan tulevaisuuden turvaaminen on kaikkien suomenhevosjärjestöjen yhteinen päämäärä. Mielenkiintoisen ja velvoittavan tehtävän toteuttamiseksi tarvitaan jatkuvasti uusia ihmisiä, joita yhdistää oman hevosrotumme monipuolisuuden ja itsenäisyyden kunnioitus.

Tänä päivänä suomenhevosia jalostetaan urheilulliseksi ravuriksi, ryhdikkääksi ratsuksi, koko perheen pienhevoseksi ja monikäyttöiseksi jykeväksi työhevoseksi.

Maria Lohela kertoi kiitospuheessaan olevansa otettu saamastaan kunniasta. Harjun Mariasta toivotaan isona hyvää ravihevosta, ja Harjun oppimiskeskus toivoo, että uusi kummi tulee seuraamaan kummivarsansa uraa ja kehitystä tulevaisuudessa.

Harjun Mariaa hoitaneet kertoivat Harjun Marian olleen äärimmäisen kiltti ja helppo varsa ja lisäksi hämmästyttävän ihmisrakas hevonen. Harjun Maria selvästi ihastui myös kummiinsa välittömästi ja yritti moneen otteeseen syödä Lohelan takin kauluksia sekä tämän kädessä olevaa kukkakimppua valokuvien ottamisen yhteydessä.

Tamma- ja varsanäyttelyn parhaana palkittiin toukokuussa syntynyt suomenhevosvarsa Savelan Mabel, jonka omistaja on Susanna Kinnunen ja kasvattaja Elina Sjögren. Parhaana esittäjänä palkittiin Jan Saartia.