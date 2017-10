Digitaalisia pilottikyliä etsitään

Tulevaisuudessa palvelut tulevat olemaan yhä laajemmin digitaalisina palveluina verkossa ja esimerkiksi Sote-uudistus tulee lisäämään erityisesti digitaalisten sosiaali -ja terveyspalvelujen verkkotarjontaa. Erityisen paljon sähköisistä palveluista hyötyvät keskuksista kauempana asuvat, joilla liikkumisen tarve vähenee ja palveluiden saatavuus helpottuu. Ikäihmisillä sähköiset palvelut ja digitaaliset ratkaisut mahdollistavat kotona asumisen pidempään.

Kymenlaakson Kylät ry kumppaneineen suunnittelee Digitaaliset Kylät -hanketta, jossa pureudutaan digisyrjäytymisvaarassa olevien, esimerkiksi kylien ikääntyneiden asukkaiden kykyyn ja mahdollisuuksiin käyttää digitaalisia palveluita. Hankkeen tavoitteena on järjestää digitaalisten laitteiden ja palveluiden käytön neuvontaa ja ohjausta kylillä ja tällä vähentää digisyrjäytymisen vaaraa.

Tavoitteena on keksiä monistettavissa oleva tapa, jolla saadaan passiiviset tai haluttomat tavoitettua ja osallistumaan.

Kansalaisdigitaitojen lisäksi hankkeen tavoitteena on järjestää valituille pilottikylille kylätaloihin laitteet ja tekniikka, joilla digitaalisten palveluiden käyttö on mahdollista. Tämä hyödyttää myös muita kylätalojen käyttäjiä ja antaa uusia mahdollisuuksia kehittää kylätaloista tulevaisuudessa etäpalvelukeskuksia. Hankkeesta ei tule laitekustannuksia kylille.

Hanke tarvitsee pilottikyliä, jotka ovat aktiivisia, kiinnostuneita kehittämään ja kokeilemaan digitaalisia palveluita digisyrjäytymisen ehkäisemiseksi. Halu oppia on tärkeintä, hankkeessa halutaan löytää uusia keinoja joilla digisyrjäytymistä voi välttää vaikka digitaitoja ei aluksi olisikaan tai laitteiden ja palveluiden käyttö olisi hankalaa.

Kouvola–Iitti -alueelta pilottikylät on jo kartoitettu ja nyt on vuorossa Etelä-Kymenlaakso.

Kymenlaakson Kylät kysyykin, onko kylissä alustavaa kiinnostusta osallistua tämän kaltaiseen hankkeeseen?

Jos hankeidea kiinnostaa ja kylä haluaa siihen mukaan, ilmoittautumisaika päättyy 26. marraskuuta. Yhteyshenkilönä toimii Elina Seppänen.