Rintamalotta bunkkerimuseolla

Virolahden bunkkerimuseolla vietetään Salpalinja-lottien muistopäivää sunnuntaina 29. lokakuuta. Päivän aikana on mahdollisuus katsoa Rintamalotta-elokuva, joka kertoo Lotta Lunkreenin eli Elsa Vanhalan tarinan.

Dokumentin on tehnyt Virolahdella syntynyt Keijo Skippari, joka voitti elokuvallaan kultamitalin Romaniassa järjestelyillä elokuvafestivaaleilla viime vuonna.

Esitys alkaa kello 15.

Ennen elokuvaa on mahdollisuus käydä Erämaa-alueella, jolla Elsa Vanhala oli muonitustehtävissä välirauhan aikana. Kokoontuminen lähtöä varten on museon paikoitusalueella kello 13.45.

Tapahtuman järjestävät Kaakonkulman Lottaperinneyhdistys, Virolahden matkailutoimi ja Virolahden bunkkerimuseo. Tilaisuuteen on vapaa pääsy, ja museon kahvilasta voi ostaa muun muassa kahvia tykötarpeineen.