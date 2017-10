Saimi Hoyer puhuu vapaaehtoistyöstä

Yksi Suomen menestyneimmistä huippumalleista, yrittäjä, puhuja ja Hotelli Punkaharjun johtaja puhuu vapaaehtoistyöstä Marian kirkossa Haminassa ensi lauantaina.

– Olen intohimoinen vapaaehtoistyön puolestapuhuja. Minulle on elämässäni annettu niin paljon vapaaehtoisten taholta, että haluan itsekin laittaa hyvän kiertämään samalla lailla, sanoo Saimi Hoyer.

Kansallispuistokummina Hoyer on toiminut Suomen luonnon puolesta lähes kymmenen vuotta, koululaisia hän vie syksyllä sieniretkille tunnistamaan sieniä, hän taistelee maaseudun palvelujen puolesta ja kuuluu vielä Marttoihin.

– Itselläni on todettu harvinainen perinnöllinen immuunivajavuussairaus, ja tässä sairaudessani olen saanut valtavasti tukea vapaaehtoisilta vertaistukijoilta. Kunnioitan suuresti ihmisiä, jotka tekevät vapaaehtoistyötä.

– Kaikki se hyvä, jonka teet toisen ihmisen hyväksi, antaa sinulle paljon. Nyt on meidän vuoro kulkea toisen rinnalla, huomenna joku toinen kulkee meidän rinnallamme, kannustaa Hoyer.

Jokaiselle löytyy jotain vapaaehtoisena toimimisesta. On urheilukilpailun toimitsijatehtäviä, kahvinkeittoavun tarvetta seurakunnan tilaisuuksissa tai vaikkapa ikäihmisen ulkoiluttamista.

Kaikille avoin ja ilmainen vapaaehtoistoimijoiden päivän tilaisuus alkaa Marian kirkossa lauantaina kello 14. Tilaisuuden järjestävät yhdessä Haminan seurakunta ja kaupunki, Kumppanuustalo Hilma sekä Ratevan Ite ja yhessä -toiminta.

Seppo J. J. Sirkka