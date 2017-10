Talviajan nopeusrajoitukset voimaan torstaina

Talviajan nopeusrajoituksiin siirrytään torstaina Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Alennetut rajoitukset tulevat voimaan heti, kun merkit on vaihdettu.

Kaakonkulman alueella muutokset koskevat kahta tietä, joilla on kesällä 100 km/h -nopeusrajoitus. Valtatie 7:llä nopeusrajoitus alenee 80 kilometriin tunnissa Kattilaisten moottoritien liittymästä Vaalimaalle ulottuvalla tieosuudella.

Ylämaalla nopeusrajoitusta alennetaan Vaalimaantiellä Hujakkalasta Lappeenrannan keskustan tuntumaan asti.

Haminan ohitustiellä on sään mukaan vaihtuva nopeusrajoitus, joka talviaikaan on enintään 100 kilometriä tunnissa. Haminan ja Vaalimaan välillä jo käyttöön otetulla Lelun ja Kattilaisten välisellä moottoritiellä saa talviaikana ajaa 100 kilometrin tuntinopeudella.

Alennettujen nopeusrajoitusten avulla pienennetään pimeyden, hirvieläinten, märkien tienpintojen ja talviajan liukkaiden kelien aiheuttamaa kohonnutta onnettomuusriskiä. Talvinopeusrajoitusten on todettu vähentävän erityisesti vakavia liikenneonnettomuuksia.

Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen mukaan myös ympäristönäkökohdat puoltavat talvinopeusrajoitusten käyttöä: liikennemelu ja liikenteestä aiheutuvat päästöt vähenevät. Ajonopeuksien lasku säästää myös teiden päällysteitä.

Alennetut rajoitukset ovat voimassa kevääseen saakka, kunnes keliolosuhteet muuttuvat pysyvän kesäisiksi. Tavallisesti takaisin kesänopeuksiin siirrytään maalis-huhtikuun vaihteessa.