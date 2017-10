Sankarihaudoille havuseppeleet itsenäisyyspäivänä

Kaikille Virolahden sankarihaudoille valmistetaan talkoilla havuseppeleet itsenäisyyspäiväksi Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Valtakunnallisen idean vetovastuun on Virolahdella ottanut Suvi Paronen Turusen Puutarhalta.

Virolahden kirkkotarhassa on 163 sankarihautaa, joten talkooporukkaan kaivataan mukaan paljon innokkaita käsipareja.

– Myös havuja tarvitaan. Otamme mielellämme vastaan lahjoituksia metsänomistajilta, Paronen vinkkaa.

Idean havuseppeleistä keksi hämeenlinnalainen Esa Jaatinen, jonka mukaan sota-aikana kenttäoloissa kaatuneita suojattiin havuilla ikään kuin viimeisenä tervehdyksenä.

Jaatisen mielestä perinteiset havuseppeleet olisivat kiitos ja kunnianosoitus sankarivainajille Suomen itsenäisyyden juhlavuonna. Hänen ideansa lähti nopeasti lentoon, ja nyt valtakunnallisena tavoitteena on, että kaikki Suomen 95 000 sankarivainajaa saisivat haudalleen havuseppeleen.

Suvi Parosen mukaan monilla paikkakunnilla kukkakauppiaat tai hautaustoimistot ovat ottaneet haasteen vastaan ja huolehtivat talkoiden organisoinnista.

– Ajattelin, ettei täällä Virolahdella varmaan mikään muu taho järjestä talkoita. Otin yhteyttä sotaveteraaneihin ja seurakuntaan ja lupasin polkaista talkoot käyntiin.

Sankarihaudoille valmistetaan pieniä, halkaisijaltaan noin 30 sentin kokoisia seppeleitä, joiden keskelle laitetaan kynttilät itsenäisyyspäivänä.

Talkoot järjestetään maanantaina 6. marraskuuta kello 14–19, ja tarvittaessa niitä voidaan jatkaa kahtena seuraavana maanantaina.

– Turusen Puutarhan hallissa Hietalantiellä on hyvät ja lämpimät tilat seppeleiden tekemiseen. Talkoolaisten ei tarvitse ottaa mukaan muuta kuin työhanskat ja oksasakset. Tarvikkeet ja opastusta seppeleen tekoon saa paikan päällä, Paronen lupaa.

Paronen toivoo, että talkoolaiset ilmoittaisivat osallistumisestaan etukäteen Suvin Kukkapajaan.

Myös Ylämaalla kaikki 117 sankarivainajaa saavat haudoilleen havuseppeleen itsenäisyyspäivänä. Siellä talkoot järjestää marttayhdistys. Miehikkälässä ei ainakaan vielä ole tietoa, että mikään taho järjestäisi talkoot.