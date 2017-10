Kaakonkulmalle kolme ilveksen pyyntilupaa

Suomen riistakeskus on myöntänyt Kaakkois-Suomeen 25 poikkeuslupaa ilveksen kannanhoidolliseen pyyntiin.

Kaakonkulman alueelle lupia myönnettiin yhteensä kolme. Niistä yksi on myönnetty Ylämaalle ja kaksi Miehikkälän ja Virolahden muodostamalle yhteisalueelle.

Poikkeuslupia voivat käyttää riistanhoitoyhdistysten alueilla sijaitsevat kahteen erilliseen suurpetojen yhteislupaan ilmoittautuneet metsästysseurat ja -seurueet riistanhoitoyhdistyksen alueen suurpetojen metsästyksen yhteyshenkilön antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti.

Luonnonvarakeskus on arvioinut Kaakkois-Suomen ilveskannaksi ennen alkavaa metsästyskautta 150–160 yli vuoden vanhaa yksilöä.

Ilveksen metsästyskausi alkaa joulukuun alussa ja päättyy helmikuun lopussa.