Nuorisotoiminta heräsi henkiin Miehikkälän paloasemalla

MIEHIKKÄLÄN uudella paloasemalla käy tiistai-iltana kuhina. Kymmenen 7–11-vuotiasta nuorta on tullut harjoituksiin. Tänä iltana opetellaan käyttämään alkusammutusvälineistöä.

Palomestari Jukka Viipuri esittelee ensin millaista kalustoa on käytettävissä. Sitten siirrytään autojen pesuhalliin, jossa Viipuri esittelee halkaistun sammuttimen anatomiaa. Sen jälkeen hän opastaa miten sitä käytetään.

– Muistakaa ottaa kiinni ihan täältä letkun päästä. Muuten voi käydä niin, että saatte jauheet silmillenne.

Kymmenen korvaparia seuraa opastusta kiinnostuneina. Tänne ei ole tultu leikkimään, vaan opettelemaan palomiestaitoja.

Tulet ulos ja siitä se lähtee. Kukin vuorollaan pääsee sammuttamaan.

Miehikkälässä on tapahtunut paljon sitten uuden paloaseman käyttöönoton.

– Meillä on nyt kolme nuorisoryhmää. Nuorisotoimintahan oli tauolla jo parin vuoden verran ennen uuden aseman rakentamista, joten aika pitkään täällä vietettiin hiljaiseloa, Viipuri huomauttaa.

– Silloin ei ollut kunnon tiloja, eikä vetäjiä, hän lisää.

Nyt on molempia. Nuoriso-osastoille on osoitettu kokonaan omat pukuhuonetilat, joissa vaatteita säilytetään. Viipurin lisäksi kouluttajina toimivat Juho Makkonen ja Antti Vanhala. Lisäksi hälytysosastolta saadaan apukouluttajia. Pienten 4–6-vuotiaiden ryhmää opastaa pääasiassa Riitta Viipuri.

– Se on meillä nyt kokeiluryhmä. Pienten ryhmä kokoontuu kolmen viikon välein ja se on leikin varjolla tapahtumaa toimintaa, jossa käsitellään paloturvallisuuteen liittyviä asioita, Jukka Viipuri kertoo.

Tiistai-iltaisin ja kerran viikossa kokoontuvat puolestaan 7–11-vuotiaat ja heidän jälkeensä 12–16-vuotiaiden ryhmä. Kummallekin ryhmälle opetetaan samoja asioita, joita ovat muun muassa alkusammutus, viestiliikenteen harjoitteleminen sekä erilaiset selvitystyöt, kuten paloletkujen selvittäminen. Lisäksi opetellaan ensiaputaitoja – siis kaikkea sellaista mitä palokunnassa pitääkin osata.

– Mutta mitään vaarallista ei tehdä, esimerkiksi moottorisahoja ei käsitellä. Vanhemmat harjoittelevat kuitenkin tikasselvitystä, Viipuri muistuttaa.

Näissä ryhmissä on mukana tällä hetkellä yhteensä parikymmentä nuorta, tyttöjä ja poikia.

– Lisääkin mukaan mahtuu ja otetaan. Tätä nuorisotoimintaa ei ole oikein markkinoitukaan mitenkään, vaan se lähti hyvin käyntiin nyt syksyn aikana. Uusi paloasema ja palomiehen työ kiinnostavat.

Nuorille järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös alueellisia kilpailuja, retkiä ja leiritoimintaa.

JUKKA KINNUNEN