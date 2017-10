Asiallisen käyttäytymisen raja, missä se menee?

Meillä kaikilla on oma näkemyksemme siitä, mikä on asiallista ja mikä taasen epäasiallista käyttäytymistä. Olen itse omien kokemuksieni kautta asiaa tarkastellut viime aikoina usein. En pelkästään näkökulmasta kuinka minua on kohdeltu, vaan myös katsonut peiliin ja miettinyt omaa toimintaani eri rooleissa.

Erityisesti toiminta ja käyttäytyminen kuntapolitiikkaan liittyen on mietityttänyt. Emme ole lintukodossa, jossa kaikki keskustelevat asiallisesti keskenään, vaan vallalle on päässyt suuren maailman meininki – lokaa lentää eikä sanoja säästellä… pahimmassa tapauksessa tätä ei tehdä edes omalla nimellä.

Sosiaalinen media mahdollistaa nopean ja helpon tavan tuoda mielipiteitään julki. Hyvä niin, mutta kannattaako kaikkea mitä sylki ns. suuhun tuo kirjoittaa heti auki kaikille?

Sivistyslautakunnassa viime aikoina käsittelyssä olleiden vaikeiden asioiden myötä keskustelu ja erilaiset kannanotot ovat olleet runsaita. Asioita en lähde tässä tarkemmin avaamaan. Kaikki asiasta kiinnostuneet löytävät aineiston lautakunnan pöytäkirjoista.

Itse olen asian tiimoilta saanut lokaa niskaani, mutta mielipiteeni asioista ovat pysyneet samana. Asiasta pari esimerkkiä.

Sosiaalisessa mediassa olen jonkun mielestä totaalisesti pihalla oleva lautakunnan jäsen, joka huonontaa kunnan mainetta ja haluaa tehdä asioista mahdollisimman hankalia.

Pohjanoteeraus tapahtui kuitenkin viime viikolla saatuani kotiin kirjeen, jossa ei ollut allekirjoitusta. Kirje oli kirjoitettu koneella todennäköisesti siksi, ettei käsiala olisi tunnistettavissa. Lyhyessä kirjeessä kirjoittaja muun muassa ilmaisi mielipiteensä, että minun ei kunnan työntekijänä pitäisi sotkeutua politiikkaan.

Molemmissa tapauksissa käytös oli mielestäni epäasiallista, mutta ei varsinaisesti loukkaavaa. Mutta jos ollaan jo näin pitkällä, niin mitä seuraavaksi, ylittyykö raja, jossa voidaan puhua jo kunnianloukkauksesta?

Keskustelen mielelläni asiallisesti asioista kasvotusten, en kaipaa nimettömiä kirjeitä enkä kirjoittele pitkiä selontekoja sosiaaliseen mediaan tekemisistäni.

Vanhan suomalaisen sanonnan mukaan: hyvät tavat kaunistavat.

Virpi Rökman-Pakkanen

kokoomusvaltuutettu

Virolahti