Viikonloppuna bongataan joutsenia

BirdLife Suomi järjestää Joutsenbongaus-tapahtuman lauantaina ja sunnuntaina. Tapahtuman tarkoituksena on lisätä ihmisten kiinnostusta luontoon ja samalla selvittää, kuinka paljon Suomessa on syksyllä joutsenia ja missä ne levähtävät.

Joutsenbongaukseen voi osallistua kuka tahansa ja missä tahansa Suomessa. Tapahtumaan ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Joutsenbongaus on järjestetty aikaisemmin syksyinä 2012–2014. Viimeksi eli kolme vuotta sitten lokakuun lopussa havaittiin noin 57 600 laulujoutsenta ja syyskannan suuruudeksi arvioitiin noin 70 000 laulujoutsenta.

Syyskanta muodostuu Suomessa pesivistä pareista ja niiden poikasista, pesimättömistä esiaikuisista linnuista ja Suomen kautta muuttavista Venäjän joutsenista.

Joutsenhavaintojen lisäksi voi ilmoittaa paikkoja, joissa sähköverkko on riski joutsenille. Havaittuja törmäyksiä on ilmoitettu yli sadalta paikalta eri puolilta Suomea.

Joutsenbongaus-viikonlopun havainnot voi ilmoittaa joutsenbongauksen omien nettisivujen kautta tai postikortilla. Havaintoja otetaan vastaan ensi viikon tiistaihin asti, ja tuloksia päivitetään BirdLife Suomen sivuille viikonlopusta lähtien.