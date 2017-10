Takanen jatkaa A-maajoukkueessa

Lahden Ampumaseuraa edustava miehikkäläläinen Tommi Takanen on odotetusti nimetty skeetin A-maajoukkueen valmennusryhmään myös ensi vuodeksi.

Takasen lisäksi miesten skeetin A-maajoukkueeseen on nimetty Eetu Kallioinen Ala-Hämeen Ampujista, Oskari Kössi Sibbo Skyttegillestä, Timo Laitinen Sibbo Skyttegillestä ja Timi Vallioniemi Ala-Hämeen Ampujista.

Suomen Ampumaurheiluliitto nimesi eri lajien valmennusryhmiin kaikkiaan 57 ampujaa. Joukossa on muitakin kymenlaaksolaisia. Haminan Ampumaseuran Aleksi Leppä nimettiin miesten kiväärin A-maajoukkueeseen ja Myllykosken Ampujien Viivi Kemppi nuorten maajoukkueeseen.