Suosittu diakoniatyön joulukassikeräys alkaa

Joulu lähestyy ja jälleen kerran on aika aloittaa perinteinen joulukassikeräys. Keräyksen tarkoituksena on tuottaa iloa ihmiseltä toiselle Haminan seurakunnan alueella. Joulukassin arvo on 30 euroa ja se koostuu seuraavista tuotteista: Lihapulla- ja kalasäilykettä, italianpatapusseja, kuivakakku, pipari, kahvi, suklaa, suolakurkkupurkki, luumu- / rusinapussi sekä mahdollinen vapaavalintainen tuote.

– Jos kassin ostaminen rasittaa omaa kukkaroa liikaa, halutessaan sen voi ostaa vaikkapa harraste- tai työporukan kesken, ehdottaa Haminan seurakunnan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Nina Janes.

– Paikallisseurakunnan diakoniatyö on myös luotettava taho takaamaan avun menemisen varmasti oikeaan osoitteeseen.

Joulukassit on suunnattu pienituloisille eläkeläisille ja työmarkkinatuen tai peruspäivärahan varassa eläville henkilöille. Kasseja voi kysellä joulukuun alusta lähtien diakoniatyön vastaanotoilta tai suoraan diakoniatyöntekijöiltä.

Seurakunta tukee myös lapsiperheitä yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa.

Jos lapsiperheet ovat kiinnostuneita jouluavustuksesta, heidän tulisi olla yhteydessä joko paikalliseen sosiaalitoimeen tai diakoniatyöhön, jotka neuvovat miten toimia.

Joulukasseja otetaan vastaan 13.-30.11. välisenä aikana Miehikkälän palvelutoimistolle tiistaisin ja perjantaisin kello 9-12 ja Virolahden palvelutoimistolle maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin kello 9-12.

Seppo JJ Sirkka