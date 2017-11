Muitakin väyliä tarvetta kehittää

Päähuomio kaikessa tierakentamisessa keskittyy edelleen E18-moottoritiehen, joka valmistuu ensi keväänä. Sen jälkeen Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa kiinnitetään huomiota erityisesti Haminan ja Taavetin välisen valtatie 26:n ja Vaalimaalta Lappeenrantaan menevän maantie 387:n kehittämiseen.

Valtatie 26:n osalta suunnitelmat ja myös työt ovat jo pitkällä. Kapea, mäkinen ja mutkainen tie paranee muun muassa ohituspaistaparien ansiosta. Lisäksi tie on tänä vuonna saanut jo uuden päällysteen.

Sen sijaan Vaalimaantiellä kehitystoimia odotellaan edelleen, joskin tuore linjaus kertoo, että tarkoituksena on kunnostaa Muurikkalan ja Ylämaan välinen tieosuus jo ensi kesänä. Tarkemmat suunnitelmat valmistuvat talven aikana.

Kaakkois-Suomen ely-keskuksessa tilanne onkin nähty niin, että molempia väyliä tullaan tarvitsemaan ja niitä kehitetään rinnakkain. Tämän strategisen linjauksen taustalla on muun muassa viime keväänä autoilijoille suunnattu kysely. Sen tulosten perusteella autoilijoiden reittivalinta Helsingistä Lappeenrantaan määräytyy moottoritien valmistumisen jälkeen yhä enemmän itäisiä väyliä myöten. Mitään selkeää jakolinjaa valtatie 26:n ja Vaalimaantien välille ei kyselyn perusteella kuitenkaan tule.

Ely-keskuksen linjaus on varmasti oikeansuuntainen. Täällä Kaakonkulmalla tosin ennakoidaan, että Vaalimaantie tulee olemaan se nykyistä huomattavasti enemmän liikennöity väylä erityisesti sen jälkeen, kun Pietarin ja Torfjanovkan välinen moottoritien valmistuu. Sen vaikutuksia ely-keskus ei ole arvioisaan ottanut huomioon. Tuorein tieto kertoo, että tämä väylä olisi valmis noin vuonna 2020.