Vaalimaantietä ja Haminantietä kehitetään rinnakkain

KAAKKOIS-SUOMEN ely-keskuksen suunnitelmissa on kehittää Haminan ja Taavetin välistä valtatie 26:ta ja Vaalimaan ja Lappeenrannan välistä maantie 387:ää rinnakkain.

Haminantie ja Vaalimaantie ovat ikään kuin olleet kilpailevia tiehankkeita, joille on vaadittu parannuksia vaatijan omista lähtökohdista riippuen. Siinä missä Luumäellä nähdään erityinen tarve kehittää 26:sta, Ylämaalla puhutaan voimakkaasti Vaalimaantien puolesta.

Yhtä kaikki, molemmat tieosuudet ovat tärkeitä liikenneväyliä niin raskaalle kalustolle kuin henkilöliikenteellekin.

– Tavoitteena on koko ajan se, että molempia teitä kehitetään. Näyttää siltä, että liikenne tulee lisääntymään ja siksi molempia myös tarvitaan, korostaa Kaakkois-Suomen ely-keskuksen liikennejärjestelmäyksikön päällikkö Jussi Kailasto.

Ylämaan alueraadin vieraana käväissyt Kailasto esitteli sekä ajankohtaisia liikennemäärälukuja että viime keväänä autoilijoille tehtyä kyselyä, jossa tiedusteltiin näiden reittivalintoja Helsingin ja Lappeenrannan välillä.

Päättyneen kesän liikenneluvut osoittavat Vaalimaantien liikennemäärien kasvaneen jälleen kerran, mutta asia ei ole aivan yksioikoinen.

– Tässä näkyy selvästi 26:n iso päällystystyö sekä valtatien 6 Taavetti-Lappeenranta välin tietyöt. Samalla siitä näkyy selvästi miten herkästi liikenne reagoi, kun poikkeavia tapahtumia on tien päällä, Kailasto muistutteli.

Todellisuudessa siis Vaalimaantiellä nähtiin toisen tien päällystysremontista johtuen piikki, joka tasoittuu kun eletään niin sanottuja normaaliaikoja.

Mielenkiintoisempaa tietoa sen sijaan antoi viimekeväinen kysely. Siihen vastasi kaikkiaan 782 autoilijaa, jotka edustivat niin tavallisia henkilöautolla liikkuvia autoilijoita kuin raskaan kaluston ammattiautoilijoitakin ja muita liikenteen ammattilaisia.

Kyselyn perusteella Helsingin ja Lappeenrannan välinen reittivalinta määräytyy nykyisin niin, että valtatie 6:n valitsee 29, Haminantien 40 ja Vaalimaantien 31 prosenttia autoilijoista.

– Miksi valitaan näin, johtuu osin talviaikaan siitä, että Vaalimaantiellä ei ole niin paljon liikennettä, että ne pysyisivät sulana. Eli talvikunnossapito, kunnossapitoluokka ja turvallisuus ratkaisevat. Myös käytettävissä oleva kulkuneuvo ja matkan tarkoitus vaikuttavat valintaan, Jussi Kailasto huomautti.

Kun sitten ennakoidaan tilannetta E18-moottoritien valmistumisen jälkeen, valtatie 6:n valitsee 20 prosenttia vastaajista. Loput ajelevat Haminantien tai Vaalimaantien kautta. Näiden väylien välillä ei kyselyn mukaan eroa tule.

– Sen jälkeen tilanne on 50-50 kahden itäisimmän väylän osalta. Valintaan vaikuttaa varmasti kokemus. Jos jommasta kummasta tiestä tulee huono kokemus, seuraavan kerran ajetaan sitten toista reittiä, Kailasto ennakoi.

Ely-keskus aloittaakin näiden tietojen valossa kummallekin itäiselle liikennekäytävälle tarkemman toimenpidesuunnitelman valmistelun.

Haminantie on jo saanut uuden pinnan tänä vuonna ja sinne on tarkoitus rakentaa muun muassa kaksi ohituskaistapätkää helpottamaan tien tukkoisuutta.

Vaalimaan ja Lappeenrannan välillä toimenpiteitä odotellaan vielä, mutta melko pikaistakin apua saattaa olla luvassa.

– Ehdollisena kohteen on suunniteltu Muurikkalan ja Ylämaan välisen tieosuuden päällystämistä jo mahdollisesti ensi kesänä. Päätöstä siitä ei siis vielä ole tehty, mutta se on ihan kärkihankkeitamme, Kailasto korosti.

Kailaston mukaan hanke voi siirtyä siinä tapauksessa, jos joku muu tieosuus huonokuntoisuutensa takia ajaa sen ohi.

– Tienpidon rahat ovat niukat, joten resursseja joudutaan ohjailemaan sen mukaan. Tämän hetken kuntotietojen perusteella ei ole sellaisia kohteita, jotka menisivät edelle, hän sanoi.

Vaalimaan ja Muurikkalan välinen tieosuus sisältyy E18-moottoritiehankkeeseen, joten Muurikkalaan asti tie tulee sitä kautta kuntoon.

JUKKA KINNUNEN