Metsästäjät saavat käyttöönsä reaaliaikaisen hirven verotusennusteen

Luonnonvarakeskus (Luke) ja Suomen riistakeskus tarjoavat hirven metsästäjille reaaliaikaisen verotusennusteen. Ennuste on ensimmäinen laatuaan koko maailmassa ja se julkaistaan Oma riista -palvelussa.

Tavoitteena on auttaa hirvitalousalueiden loppukauden metsästyksen ohjaamista. Verotusennuste päivittyy kerran vuorokaudessa hirven metsästyskauden loppuun saakka. Ennuste perustuu metsästäjien Oma riista -palvelun avulla keräämään hirvihavainto- ja saalisaineistoon.

Oma riista -palvelun kautta palautettu tieto saadaan nopeasti kannanhoidon tueksi. Hirvitalousalueilla, joiden seurueet ovat kirjanneet hirvihavaintotietoja vähintään 60 prosentin kattavuudella, on laskettu jahdin edistymisen väliarvioinnin tueksi laskennallinen verotusennuste. Ennusteessa annetaan laskentahetkellä vallitseva tilanne ja hahmotellaan karkeasti, miten hirvikannan tiheys ja ensi vuoden aikuiskannan lehmä/sonni-suhde tulisivat kehittymään, jos noudatetaan verotussuunnitelmaa jahtikauden loppuun asti.

Ennuste lasketaan päivittäin jahtikauden loppuun saakka. Ilmoitetut saaliit ja havainnot vaikuttavat kirjauspäivää seuraavan päivän ennusteeseen.

– Merkittäviä muutoksia on odotettavissa viikonloppujen jälkeen, kun järjestelmään kirjataan suuri määrä uutta tietoa, erikoistutkija Jyrki Pusenius kertoo Suomen riistakeskuksen tiedotteessa.

Ennuste löytyy Oma riista -palvelusta hirveä metsästäville seuroille ja seurueille. Ennusteeseen on liitetty tulkintaohjeita ja muita lisätietoja. Ennuste julkaistaan myös riistahavainnot.fi -palvelussa.

Oma riista on sähköisen asioinnin palvelu, jota käyttää 114 000 metsästäjää. Palvelu tuottaa muun muassa riistatietoa.