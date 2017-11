Klaaran ja Nikolaksen tarina luo mieleenpainuvia elämyksiä

Lappeenrannan kaupunginteatterin suurella näyttämöllä ensi-iltansa saa seuraavaksi tanssiteos Pähkinänsärkijä – Klaaran ja Nikolaksen tarina. Lappeenrannan Tanssiopiston kanssa yhteistyössä toteutettavan baletin ensi-ilta on torstaina 9. marraskuuta kello 19.

Esitys jatkaa lumoavan Pähkinänsärkijäklassikon tarinaa. Se kertoo Klaaran myöhemmistä vaiheista yhdistäen klassikon tuttua sadunomaista tunnelmaa ja uusia jännittäviä vivahteita.

Tarina sijoittuu Klaaran kummisedän, kreivi Drosselmeyerin joulujuhliin, joihin saapuu koko naapuruston ohella myös kreivin veljenpoika Nikolas. Komea nuorimies on aivan kuin se prinssi, josta Klaara on pikkutytöstä asti unelmoinut. Kreivillä, jolla uskotaan olevan taianomaisia voimia, on kuitenkin omat suunnitelmansa nuorten onnen edistämiseksi.

Kokoillan baletti käsittelee ikuisia ja universaaleja teemoja, kuten kateutta, pahansuopaisuutta, syvää ystävyyttä, rohkeutta ja ensi-ihastuksia. Katsojat pääsevät nauttimaan Pjotr Tšaikovskin upeasta musiikista, romantiikasta, jouluyön mystiikasta tanssivine nukkeineen, lumi- ja kukkaisvalsseista sekä jännittävistä taisteluista.

Lappeenrannan Tanssiopiston rehtori Kaija Kontunen-Forsblom kertoo, että näyttämöllä nähdään pääasiassa opiston omia oppilaita.

– Yhdessä esityksessä on yhteensä 54 tanssijaa ja siihen varamiehitys vielä päälle. Mukana on harrastajia kahdeksanvuotiaista aina aikuisiin asti. Heidän lisäkseen esityksessä vierailee muutama ammattitanssija. Baletti tuotetaan pääasiassa lappeenrantalaisin voimin. Se on hienoa siksikin, että meillä on täällä ainutlaatuiset ja pitkät perinteet teatteriin tuotetuissa tanssiteoksissa.

Teoksen koreografi Arja Tervo toivoo, että esiintyjille jäisi esityksestä mieleenpainuvat, loppuiän kestävät muistot.

– Muistojen lisäksi he saavat valtavasti sparrausta ja varsinkin opastusta siihen, miten roolihahmo luodaan. Perinteisissä oppilaitosesityksissä tehdään yleensä erillisiä tansseja tai tanssinumeroita usein ikäluokittain. Tämä meidän teos on puolestaan iso kokonaisuus tarinoineen ja lavastuksineen. Lisäksi esiintyjät pääsevät esiintymään eri-ikäisten harrastajien ja myös ammattitanssijoiden kanssa. On ollut hienoa huomata, miten treeneissä autetaan toinen toistaan iästä riippumatta.

Tanssiteoksen taustaryhmä keräsi taannoin tanssijoilta palautetta siitä, mitä he ajattelevat esityksestä ja siihen valmistautumisesta. Kommenttien perusteella esiintyjät ovat tyytyväisiä harjoituksiin ja ylipäätään teoksen tarjoamiin mahdollisuuksiin.

– Uusi teatteri, suuri näyttämö, yksi unelma on toteutunut.

– Jännittävä ja ikimuistoinen kokemus, syksy sujui kuin tanssi.

– On ollut tosi mukavaa ja hauskaa ja on saanut myös kavereita harjoitusten aikana.

Teatterinjohtaja Timo Sokura hehkuttaa ahkeraa ja motivoitunutta yhteishenkeä ja työmoraalia.

– Tämä on meidän teatterille todella suuri panostus erityisesti pukuineen ja tarpeistoineen. Kaikki esiintyjistä työryhmän jäseniin ovat laittaneet aivan kaiken likoon tämän puolesta. Täytyy erikseen vielä mainita, että Mika Haarasen loihtima lavastus on vähän epätodellisenkin käsittämätöntä silmäherkkua. Se säväyttää oikein kunnolla.

Pähkinänsärkijä – Klaaran ja Nikolaksen tarina nähdään yhteensä 15 kertaa kaupunginteatterin suurella näyttämöllä. Sokura sanoo, että loppiaiseen asti jatkuvien esityksien kautta voi virittäytyä sopivasti joulutunnelmaan.

– Teoksemme tarjoaa varmasti elämyksen myös sellaiselle, joka ei ole ennen balettimaailmaan tutustunut. Ne, jotka ovat aiemmin katsoneet balettia, ymmärtävät, millaisen työmäärän olemme paiskineet tämän saavutuksen eteen. Oli baletti tuttua tai ei, tätä herkkua ei ole tällaisena kokonaisuutena tarjolla Helsingin ohella kuin täällä meillä Lappeenrannassa!

Tietoa tanssiteoksesta:

Yhteistyössä Lappeenrannan Tanssiopiston kanssa

Pähkinänsärkijä – Klaaran ja Nikolaksen tarina

Ensi-ilta torstaina 9.11. klo 19, Suuri näyttämö

Musiikki: Pjotr Tšaikovski

Libretto: Eeva R. Tikka ja Arja Tervo (E.T.A. Hoffmanin ja Pjotr Tsaikovskin mukaan)

Koreografia ja ohjaus: Arja Tervo

Dramaturgia: Eeva R. Tikka

Tanssien harjoittajat: Lotta Hämäläinen, Kaija Kontunen-Forsblom, Arja Tervo, Eeva R. Tikka

Lavastus: Mika Haaranen

Pukusuunnittelu: Päivi Hanttu-Lindström

Valosuunnittelu: Timo Hämäläinen, Mika Haaranen

Videot: Eeva R. Tikka, Mika Haaranen, Kimmo Pasanen

Äänisuunnittelu: Olli-Pekka Pyysing

Kampausten ja maskeerauksen suunnittelu: Sari Rautio, Pinja Ruokolainen

Kampausten ja maskeerauksen toteutus: Pinja Ruokolainen, esityksissä apuna Sara Peronmaa

Tarpeisto: Sirpa Tervo, Riikka Pulkkinen

Tarpeiston hoito: Laura Suoniitty

Pukujen valmistus: Anu Hovi, Päivi Saarimäki ja Niina Turunen sekä Lappeenrannan Tanssiopiston puvusto

Lavastuksen valmistus Seppo Ihalainen, Jukka Malaska, Vesa Hulkkonen, Kari Sillankorva

Näyttämömestarit: Veli-Matti Sirkiä, Kirka Haikonen

Näyttämömiehet: Vesa Hovi, Matti Jarva, Samuel Silvennoinen

Valomiehet: Topi Jukka, Petri Mättö

Ääniajot: Olli-Pekka Pyysing, Tomi Aronen

Järjestäjä: Jari Seppälä/Jani Kassinen

Pukija-pukuhuoltaja: Eva Eronen