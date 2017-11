Eero Korkeen maisemakuvat vievät Kymenlaaksosta Lappiin

KAHDEKSAN canvas-taulua, joissa jokaisessa on kuva suomalaisesta maisemasta. Joko maisemakuva tai jokin yksityiskohta sieltä.

Niistä on rakennettu tällä kerralla Virojoen kirjastossa avautunut valokuvanäyttely.

– Painottuvat aika paljon kotimaisemiin Repoveden ja Jaalan alueelle ja sitten pohjoiseen, jossa on olen viime vuosina kuvaillut paljon, valokuvaaja Eero Korkee itse selittää näyttelyyn valitsemiensa kuvien lähtökohtaa.

– Lapissa kuvaan ihan jatkuvasti. Nytkin olin Kaamasessa ja Pohjois-Norjassa kuvausmatkalla. Säät eivät kylläkään minua suosineet, hän jatkaa.

Voikkaalla asuva Eero Korkee ei ole aivan vieras näytteilleasettaja Virolahdella, sillä kysymyksessä on toinen kerta kun hänen valokuviaan on täällä esillä.

Sinänsä Virolahdella tai muualla Kaakonkulmalla hän ei ole kuvannut kovin paljon.

– Täällä olen kuvaillut Bunkkerimuseolla, mutta en juuri muuten. Olen tosin tulossa tännekin kuvailemaan. Ulko-Tammiossa olen käynyt ja sieltäkin olisi kyllä voinut kuvia tänne tuoda, hän pohdiskeli tauluja ripustellessaan.

Korkee kuvaa nykyisin päätyökseen. Luonto on hänelle ykköskohde ja siellä viime aikoina linnut ja muut eläimet.

Korkeen mukaan valokuvaus voi tänä päivänä hyvin. Näyttelyissä tykätään käydä ja niitä myös järjestetään. Hän sanoo, että digitekniikka on tuonut paljon uusia mahdollisuuksia, samoin valokuvien esille laittamisessa on monia vaihtoehtoja.

– Canvas-taulut ovat hyviä, mutta ne ovat aika kalliita. Virossa niitä saisi puolta halvemmalla, mutta itse olen käyttänyt paikallista osaamista, hän kertoo.

Korkeen valokuvanäyttely on esillä Virojoen kirjastossa marraskuun loppuun asti.

JUKKA KINNUNEN