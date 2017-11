Vaalimaalla 21 000 ylittäjää vähemmän kuin vuosi sitten

Lokakuun loppuun mennessä Vaalimaan rajanylityspaikan kautta oli kulkenut tänä vuonna 2,07 miljoonaa matkustajaa. Määrä on noin 21 000 vähemmän kuin vuosi sitten tammi-lokakuussa, kertovat Kaakkois-Suomen rajavartioston tuoreet tilastot.

Kaikkiaan Kaakkois-Suomen rajavartioston valvomilla rajanylityspaikoilla kirjattiin kuluneiden kymmenen kuukauden aikana 6,05 miljoonaa rajanylitystä, kun vuosi sitten niitä tehtiin 5,57 miljoonaa. Kasvua vuoden takaiseen on siis kertynyt yhdeksän prosenttia. Matkustajista oli viisumivelvollisia 4,7 miljoonaa eli 78 prosenttia.

Suurinta kasvu on ollut Nuijamaalla, jossa rajan on ylittänyt tänä vuonna lähes 2,2 miljoonaa matkustajaa, kun heitä vuosi sitten oli noin 1,9 miljoonaa. Matkustaminen on lisääntynyt myös muilla Kaakkois-Suomen raja-asemilla.

Rajatarkastusten yhteydessä havaittiin lokakuussa 36 väärennettyä leimaa, neljä väärennettyä liikennevakuutusta sekä väärennetyt oleskelulupa ja rekisteriote.

Rajavartiosto aloitti lokakuussa 30 esitutkintaa, joista 12 vaarallisen esineen hallussapidosta. Rattijuopumuksesta aloitettiin kuusi esitutkintaa, törkeästä rattijuopumuksesta kaksi esitutkintaa ja väärennyksestä kaksi esitutkintaa. Muita nimikkeitä olivat mm. kätkemisrikos ja törkeä kätkemisrikos. Sakkoja siirtyi esitutkintaan sakkomenettelylain mukaisesti viisi kappaletta. Lisäksi havaittiin yksi anastetuksi epäilty ajoneuvo.

Rajavartiostossa saatiin marraskuun alkuun mennessä valmiiksi törkeään laittoman maahantulon järjestämiseen liittyvä rikostutkinta, jossa Suomeen epäillään järjestetyn vuoden 2016 alusta alkaen laittomasti 15 ihmistä ja muualle Schengen-alueelle useita kymmeniä ihmisiä.

Sakkoja rajavartiosto kirjoitti lokakuussa yhteensä 227 kappaletta. Määriltään suurimmat rikkomusnimikkeet olivat paljastinlaiterikkomus ja lievä ampuma-aserikos.

Rajavartiosto esti maahantulon lokakuussa 79 henkilöltä. Yleisin syy oli voimassaolevan viisumin tai oleskeluluvan puuttuminen. Lisäksi rajavartiosto toimeenpani yhteensä 22 muiden viranomaisten tekemää käännytyspäätöstä.