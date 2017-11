Uudet kirjastokortit vaihdettavissa ensi viikolla

Virolahden ja Miehikkälän kirjastoissa on otettu käyttöön uudet kirjastokortit. Ensi viikolla vietetään Pohjoismaista kirjastoviikkoa teemalla Pohjolan saaret ja sen kunniaksi Kaakon kaksikon kirjastoissa on mahdollisuus vaihtaa veloituksetta vanha kirjastokortti uuteen.

Kaakon kaksikon uudet kirjastokortit on suunnitellut RiimuRaamin graafinen suunnittelija Nina Halmetoja yhdessä kirjastojen henkilökunnan kanssa. Virolahden kortissa on Heikki Arpiaisen kuva Huovarin saarelta ja Miehikkälän kortissa Jorma Hytösen kuva Ylikorvenkankaan jatulintarhasta. Oikeudet kuvien käyttöön on saatu Virolahden kunnalta sekä Miehikkälän museotoimelta.

Virolahden ja Miehikkälän kirjastot kuuluvat Kymenlaakson yleisten kirjastojen Kyyti-kirjastokimppaan. Kirjastokortti on väline kaikkiin Kyyti-kirjastojen palveluihin. Kirjastokortilla ja siihen liitettävällä tunnusluvulla voi muun muassa lainata Kyytin e-kirjoja, varata aineistoa ja uusia lainoja.

Kirjastokortin saa jokainen, jolla on osoite Suomessa. Alle 15-vuotias saa kirjastokortin huoltajan tai muun täysi-ikäisen vastuuhenkilön kirjallisella suostumuksella. Kirjastokortin ja siihen liittyvän tunnusluvun saa kirjastosta esittämällä kuvallisen henkilötodistuksen. Ensimmäinen kirjastokortti on aina ilmainen.

Kirjastoa voi käyttää myös ilman kirjastokorttia. Ilman korttia voit muun muassa käydä kirjastoissa lukemassa lehtiä, osallistua erilaisiin tapahtumiin, käyttää kirjastojen maksutonta langatonta verkkoa omalla laitteella tai vaikkapa opiskella ja työskennellä.

Jos sinulla on jo oma kirjastokortti, mutta haluaisit uuden kortin käyttöösi, voit hankkia sen kirjastosta ilmaiseksi viikolla 46, mutta myös myöhemmin kahden euron maksua vastaan. Molemmista kirjastoista on mahdollista saada kumpaakin korttia.

Kortin vaihtaminen ei ole pakollista. Myös vanhat, käytössä olevat kirjastokortit toimivat jatkossakin. Uusi kortti on hankittava jos vanha kortti on kadonnut tai rikkoutunut. Jos kirjastokorttisi katoaa, ilmoita siitä heti kirjastoon.

Josefiina Halonen