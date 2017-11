Asiaa rohkeudesta seurakuntatalolla

Psykologi Mirja Sinkkonen, pastori Kalle Virta sekä muusikot Minna ja Jussi Pyysalo käsittelevät rohkeutta Syke-illassa, joka järjestetään Virojoen seurakuntatalolla isänpäivänä kello 18 alkaen.

– Aikamme vaatimuksena on olla tehokas, sosiaalinen ja rohkea. Joskus näitä kaikkia on liikaa ja siitä seuraa, että on ylitehokas, ylisosiaalinen ja ylirohkea, sanoo Mirja Sinkkonen.

Mielenterveyden näkökulmasta kukaan ei ole kokonaan sairas tai täysin terve. Näin ollen kukaan ei ole pelkästään rohkea, vaan häneltäkin löytyy joku herkempi kohta.

– Herkältä ja häneltäkin, joka on erityisen herkkä, löytyy voimaa ja rohkeutta ainakin joissain elämän tilanteissa. Näin tukevat herkkyys ja rohkeus toisiaan jokaisen ihmisen sisäisessä maailmassa, Sinkkonen mainitsee.

Kaikille avoimen tilaisuuden järjestää Haminan seurakunta yhdessä Kansan Raamattuseuran kanssa ja se on maksuton.