Laulu Suomelle soi Harjussa

Virolahden Musiikkiyhdistyksen sekakuoro ja bändi laulattavat yleisöä sunnuntaina 19. marraskuuta kello 15 Harjun Hovin juhlasalissa.

Kymenlaakson Kulttuurirahasto järjestää tuolloin Laulu Suomelle -tilaisuuksien sarjan, jossa kymenlaaksolaiset kuorot ja musiikkiryhmät esittävät ja laulattavat lauluja itsenäisen Suomen vuosikymmeniltä. Virolahden lisäksi tilaisuuksia järjestetään Haminassa, Kotkassa, Elimäellä ja Kouvolassa – koko Kymenlaakso siis laulaa yhdessä.

Yhteislaulutilaisuuden tunnelmat vaihtelevat isänmaallisista viihteellisiin sävelmiin. Suomen laulu esitettiin ensimmäistä kertaa Harjussa, joten se on itseoikeutetusti ohjelmassa. Muuten lauletaan eri aikakausien suosikkisävelmiä, joista jokainen löytää varmasti mieleisensä rytmin.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja tilaisuudessa on kahvitarjoilu.