Investoinneille ei ole vaihtoehtoa

Virolahden investointitahti jatkuu kiivaana ensi ja sitä seuraavina vuosina. Miehikkälässä investointien määrä putoaa jo niin sanotulle normaalitasolle, mutta Virolahdella Vaalimaan rakentaminen tuo tullessaan uusia miljoonaluokan tarpeita.

Virolahti aikoo varata ensi vuoden investointeihin 5,4 miljoonan euron potin, josta Vaalimaalla liikkeelle lähtenyt Zsarin outlet-kylähanke ja siihen liittyvä alueen infrastruktuurin rakentaminen nielaisee lähes puolet.

Katuverkoston, vesi- ja viemäriverkoston sekä valaistuksen rakentaminen ei yksistään olisi niin kallista, mutta tontilla on mittava louhintatarve, mikä aiheuttaa arviolta 660 000 euron kustannukset. Summa sisältyy osoitettuun 2,5 miljoonan euron pottiin.

Infran rakentaminen on kunnan velvollisuus, joten siinä mielessä edessä olevat kustannukset on vain hyväksyttävä. Sama koskee mahdollista asuntotarvetta, joka väistämättä seuraa sitä, että alueelle syntyy satoja uusia työpaikkoja. Uusiin vuokra-asuntoihin on pakko investoida joko kuntakonsernin tai yksityisten rakentajien toimesta.

On muistettava, että vaikka juuri tällä hetkellä puhutaankin isoista, useiden miljoonien eurojen investoinneista, kauppakeskukset ja niihin liittyvät sadat uudet työpaikat eivät synny ilman niitä. Kuntakin ajastaan rahastaa sitten toiseen suuntaan. Tuloja on luvassa niin tontin ja asuntojen vuokrina, veroeuroina kuin myös valtionavustuksina.

Vaalimaa on tähän asti ollut vaikeasti ratkaistava mahdollisuus. Toivoa sopii, että tämä mahdollisuus viimeinkin alkaa poikia sitä yhteistä hyvää, jota Virolahdelle ja muualle lähialueella on vuosikausia odoteltu.