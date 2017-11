Maajussi-Heikki ei löytänyt puolisoa, mutta oppi paljon

MAANANTAI-ILTANA esitetyssä Maajussille morsian -ohjelmassa kävi selväksi, ettei Kalliokoskella Miehikkälässä asuva Heikki Rongas löytänyt puolisoa ohjelman välityksellä. Heikki kertoi ohjelmassa, että hänen ja morsianehdokkaansa Neijan yhteinen taival päättyi eroon heinäkuun jälkeen.

Osuutensa päätteeksi Heikki kertoi myös, että nyt on palattu lähtöruutuun – uusia morsianehdokkaita ei ole näköpiirissä. Maanantaina esitetty jakso kuvattiin syyskuussa, joten tällä välillä on toki voinut tapahtunut oikeassa elämässä jo paljonkin.

– Mutta ei mitään sellaista, että olisin jonkun löytänyt. Olen viettänytkin aika hiljaiseloa sen aikaa kun tätä on tv:ssä esitetty, Heikki sanoo nyt.

Ohjelmakauden alussa Heikki sai vinon pinon kirjeitä kiinnostuneilta morsianehdokkailta. Kirjepinon hän aikoo katsastaa vielä uudelleen.

– Olisihan se ollutkin ihan ilmiömäistä onnea, jos sen viikon aikana, mitä silloin oli aikaa kirjeitä tutkia, olisi löytynyt siitä määrästä se oikea ihminen. Mutta ohjelman loppuminen ei ole mikään ihmissuhteiden loppu. Päinvastoin, tämä on avannut sellaisia uusia kanavia, joita muuten ei olisi avautunut, hän pohdiskelee.

Maajussille morsian -ohjelma on yksi Suomen suosituimmista tosi–tv-ohjelmista. Samalla siinä esiintyvistä ihmisistä tulee jonkinlaisia julkkiksia – halusivatpa he sitä tai eivät.

Heikille se ei ole ollut ongelma.

– Siitä puhuttiin aika paljon ennen ohjelmaan lähtemistä. Minua on auttanut paljon se, että olen täällä Miehikkälässä ja Virolahdella jo niin monen tuttu, ja esiintynytkin paljon. Olin siellä kuvauksissa aika levollisin mielin.

Uudenlaistakin julkisuutta on kuitenkin tullut mukaan.

– Viime perjantaina olin Lappeenrannassa illanvietossa ja siellä kyllä sai huomata, että ihmiset tietävät kuka olen. He tulivat juttelemaan. Minä olen yleensä kova juttelemaan, mutta hienoa kun sitä tapahtuu nyt toisinkin päin.

Heikin mukaan palautetta ohjelmasta on tullut ja se on ollut valtaosin positiivista.

– Aina kun ohjelma on tullut ulos maanantaisin, niin sen jälkeen on tullut paljon viestejä ja puheluitakin.

Negatiivista palautetta on tullut vastaan vähän, mutta sitäkin on.

– Eri uutisten kommentointiosioissa on ollut hyvinkin kriittistä sävyä. En tosin juurikaan lue niitä, kun olen järkeillyt etten kuitenkaan niille mitään voi. Ja on tuolla kyläbaarissakin joskus kuittia saanut, hän naureskelee.

Kaiken kaikkiaan Heikki Rongas pitää ohjelmaan mukaan lähtemistä edelleen hyvänä päätöksenä.

– Se oli ainutlaatuinen tilaisuus. Itsensä kohtaaminen tv:stä on ollut tässä kaikkein raskainta. Siinä näkee itsensä ulkopuolisin silmin ja kuulee oman äänensä eri tavalla. Varmaan tämän 11 viikon aikana oma minä-kuvani on kyllä realisoitunut, hän miettii.

JUKKA KINNUNEN