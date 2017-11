Yhdenvertaisuus ei toteudu

Ovatko Museotien varrella asuvat lapset yhdenvertaisessa asemassa sivistystoimen myöntämissä koulukyytipäätöksissä?

Kaakonkulman (2.11.) otsikointi ”Ei ilmaisia kuljetuksia Museotielle” antaa ymmärtää, että Museotielle ei ole lainkaan myönnetty maksuttomia koulukyytejä alakoululaisille alle 5 kilometrin koulumatkalle. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Pyterlahtelaisille alakoululaisille sivistystoimi on myöntänyt alle 5 kilometrin koulumatkalle maksuttoman koulukyydin 1.–5.-luokkalaisille ympäri lukuvuoden.

Sivistystoimen tekemien koulukuljetusten periaatteiden linjauksen mukaan lukuvuodelle 2017–2018 tieosuus Pyterlahdesta Virojoelle on todettu vaaralliseksi 1.–5.-luokkalaisille ympäri lukuvuoden. Sen sijaan tieosuus Järvenkylästä Klamilaan on todettu vaaralliseksi vain 1.–2.-luokkalaisille ympäri lukuvuoden ja 3.-luokkalaisille ainoastaan talvikautena.

Linjauksen ulkopuolelle jääneille lapsille kyseinen tieosuus on sivistystoimen mukaan turvallinen. Mielestämme näin ei ole.

Huoltajina koemme suurena epäkohtana sen, ettei lastemme koulukyytiasiassa toteudu yhdenvertaisuus kuntalaisten välillä. Tieosuutta Pyterlahti–Virojoki voidaan pitää hyvänä vertailukohtana Järvenkylä–Klamila välille. Lapset kulkevat mutkaista, valaisematonta, talvikaudella heikosti ylläpidettyä ja kevyenliikenteen väylää vailla olevaa Museotietä. Jokainen Museotietä käyttänyt autoilija, jalankulkija ja pyöräilijä voi itse todeta, että tieolosuhteista Pyterlahdessa ja Järvenkylässä on käytännössä mahdotonta löytää mitään eroavaisuutta.

Onko sivistyslautakunnan jäsenillä ja sivistystoimenjohtajalla esittää selkeitä perusteluita, jotka osoittavat tieosuuden Pyterlahti–Virojoki olevan selvästi vaarallisemman kuin tieosuuden Järvenkylä–Klamila?

Ellei tällaisia perusteluita ole, tulee Järvenkylän lapsilla olla yhdenvertaisuuden nimissä sama oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen kuin Pyterlahden lapsilla.

Heini Tinkanen

Jenni Yrjönen

Hanna-Leena Järvenkylä