Auli Hyttinen haki Siilinjärvelle

Virolahden ja Miehikkälän sivistystoimenjohtaja-rehtori Auli Hyttinen on hakenut Siilinjärven kunnan sivistysjohtajan virkaa.

Kaikkiaan virkaa haki määräaikaan mennessä 18 hakijaa. Hyttinen on kuuden haastatteluun kutsutun joukossa. Haastattelut on suoritettu tällä viikolla, jonka jälkeen Siilinjärven kunnanhallitus valitsee haluamansa ehdokkaan. Valittavan on määrä ottaa virka vastaan maaliskuun alussa ensi vuonna.

Siilinjärvi on pohjoissavolainen kunta heti Kuopion pohjoispuolella.