Salpalinja-dokumentin ensiesitys Lappeenrannassa

”Suomen Salpa – dokumentti maanpuolustustahdosta” -elokuvan ensiesitys on Lappeenrannan kaupunginteatterissa sunnuntaina 26. marraskuuta.

Lappeenrantalaisen StoryTV films Oy:n valmistama elokuva kertoo Salpalinjan tarinan ensimmäisestä lapionpistosta nykypäivään.

Elokuva rakentuu kolmesta osasta. Linnoitustyöt sotavuosina palautuvat mieliin muun muassa linnoittajaveteraanien muistikuvina. Kylmän sodan aikana Salpalinjalla oli oma tuntematon tehtävänsä. Ja lopuksi vuosikymmenet sotasalaisuutena vaiettu linnoitus avautuu nykypäivään monella sen perintöä vaalivalla ja kunnioittavalla tavalla pitkin itärajaa.

Ensiesitys on tarkoitettu sekä kutsuvieraille että maksavalle yleisölle. Esitys alkaa Lappeenrannan kaupunginteatterin suuressa salissa kello 15.

Ennen elokuvan alkua kuullaan salissa tuottaja Juha Huttusen ja tuotantoryhmän jäsenen, Salpalinja-asiantuntija Terho Ahosen lyhyet puheenvuorot.

Elokuvan kesto on 88 minuuttia.