Moottoritien päällystysurakka valmis

Haminan ja Vaalimaan välisen E18-moottoritien päällystysurakka on valmistunut, kertoo tietä rakentava YIT tiedotteessaan.

Jäljellä olevia töitä ovat vielä tiemerkinnät, riista-aidan asennus, istutustyöt ja vähäiset viimeistelytyöt.

Myös kaikki moottoritielinjan sillat ovat nyt valmistuneet.

Hankkeella on suoritettu ajovastemittauksia HCT-ajoneuvoyhdistelmällä ja telematiikan testausten toinen vaihe on parhaillaan käynnissä. Kolmas vaihe siitä aloitetaan joulukuun alussa.

Moottoritie avataan liikenteelle ensi kevättalvella. Lelun ja Virojoen välinen osuus avataan ystävänpäivänä 14. helmikuuta ja Virojoen ja Vaalimaan välinen osuus maaliskuun alussa.